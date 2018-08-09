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Малообеспеченные многодетные семьи КЧР получили почти 300 млн рублей соцподдержки
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Малообеспеченные многодетные семьи КЧР получили почти 300 млн рублей соцподдержки 

ТАСС 26 минут назад
ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Более 293 млн рублей направили в Карачаево-Черкесии в первом полугодии на поддержку малообеспеченных многодетных семей, в которых родился третий и последующий ребенок, сообщили в четверг ТАСС в министерстве труда и соцразвития республики.
"На 1 июля этого года на соответствующие выплаты направлено более 293 млн рублей, из них 73 млн рублей — на возмещение выплат за 2017 год, так как в прошлом году закон не действовал и выплаты не производились. Они возобновлены в 2018 году, по инициативе главы КЧР Рашида Темрезова были внесены соответствующие изменения в региональный закон", — сказал собеседник агентства, отметив, что в среднем в год в КЧР рождается 1,8 тыс. детей, которые являются третьими и последующими в семьях.
По его словам, всего такие пособия в первом полугодии 2018 года выданы на 5,3 тыс. детей, рожденных в 2015-2018 годах. «Задержек по выплатам нет. В этом году на реализацию регионального закона, предусматривающего дополнительные меры соцподдержки многодетным семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, предусмотрено более 580 млн рублей, из них 313 млн выделяет республика», — добавил он.
Размер ежемесячных выплат в 2018 году составляет 9231 тыс. рублей. Согласно нормативному акту, они производятся до достижения ребенком трехлетнего возраста. Право на эту меру социальной поддержки имеют семьи, которые проживают в КЧР не менее трех лет, и где оба родителя — граждане России.
Ранее сообщалось, что в марте 2018 года парламент КЧР поддержал инициативу о продлении действия выплат на третьего ребенка. До этого на такие выплаты имели право семьи с доходом ниже прожиточного минимума, в которых третий и последующий ребенок родились с 2014 по 2016 год.
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