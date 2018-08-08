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В Ленобласти начали праздновать День Строителя. Фоторепортаж.
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В Ленобласти начали праздновать День Строителя. Фоторепортаж. 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Сегодня, 8 августа, в поселке Рощино глава 47 региона Александр Дрозденко поздравил и поблагодарил все собравшихся с Днем Строителя.
Губернатор особенно отметил высокие показатели региона по вводу жилья (данный показатель рассчитывается из расчета на одного жителя области и 47 регион уступает по нему только Московской области). Александр Дрозденко напомним, что строительство занимает 10% от всего валового регионального продукта, по прогнозам правительства, строители в этом году принесут в бюджет области 12 миллиардов рублей налогами.
Из рук Александра Дрозденко получила благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ консультант отдела разработки и мониторинга адресных инвестиционных программ комитета по строительству Татьяна Александрова, также почетную грамоту губернатора Ленобласти получил директор АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» Игорь Кулаков.
Не забыли наградить благодарственными грамотами и наградами строителей представители Законодательного собрания Ленобласти и правительств региона, а также отраслевых организаций.
Практически ни одни застройщик Ленобласти не ушел с праздника без наград. Так объединение «Строительный трест» стало лучшим «Генеральным подрядчиком — строительной компанией, достигшей наилучших показателей», компания «Полис Групп» была отмечена «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры», группа компаний «РосСтройИнвест» победила в номинации «За оригинальность архитектурных решений». Полный список победителей конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017» можно посмотреть по ссылке.
Фотоматериалы предоставлены Пресс-службой Правительства ленинградской области.
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