В Ленобласти начали праздновать День Строителя. Фоторепортаж.

Сегодня, 8 августа, в поселке Рощино глава 47 региона Александр Дрозденко поздравил и поблагодарил все собравшихся с Днем Строителя.

Губернатор особенно отметил высокие показатели региона по вводу жилья (данный показатель рассчитывается из расчета на одного жителя области и 47 регион уступает по нему только Московской области). Александр Дрозденко напомним, что строительство занимает 10% от всего валового регионального продукта, по прогнозам правительства, строители в этом году принесут в бюджет области 12 миллиардов рублей налогами.

Не забыли наградить благодарственными грамотами и наградами строителей представители Законодательного собрания Ленобласти и правительств региона, а также отраслевых организаций.

Практически ни одни застройщик Ленобласти не ушел с праздника без наград. Так объединение «Строительный трест» стало лучшим «Генеральным подрядчиком — строительной компанией, достигшей наилучших показателей», компания «Полис Групп» была отмечена «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры», группа компаний «РосСтройИнвест» победила в номинации «За оригинальность архитектурных решений». Полный список победителей конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017» можно посмотреть по ссылке.

Фотоматериалы предоставлены Пресс-службой Правительства ленинградской области.