В КБР до конца года исправят ситуацию с использованием средств ФЦП по туризму

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 8 августа. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены до конца года исправить ситуацию по освоению средств, выделяемых в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». Об этом ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в КБР с начала 2018 года в рамках программы освоено лишь 51,9% выделенных из федерального бюджета средств.

"Темпы не впечатляют, но пояснения могу дать простые: сейчас на внебюджетные источники закуплено большое количество оборудования, поэтому я надеюсь, что к ноябрю мы ситуацию выровняем, а свои обязательства выполним до декабря", — сказал Шогенцуков.

По его словам, отставание есть в двух объектах, на которые выделяются средства. «У нас в рамках программы строятся два автовокзала в Нальчике „Северный“ и „Южный“. Есть отставания по „Южному“ вокзалу, это в том числе, связано со сложностью урегулирования въезда и выезда с федеральной трассы „Кавказ“. Сейчас идут переговоры с Росавтодором, и, я надеюсь, мы эту ситуацию снимем. Только этот объект вызывает некоторые опасения, но это не фатально», — заверил собеседник агентства, отметив, что, если не будет федерального финансирования, объект будет достроен на средства инвестора и республиканского бюджета.

В рамках ФЦП Кабардино-Балкарии в 2018 году выделено 135 млн рублей. Они предназначены для завершения строительства объектов обеспечивающей внешней инженерной инфраструктуры, сетей газо-, электро-, водоснабжения, подъездных путей многофункциональных комплексов «Нальчик— Северный» и «Нальчик-Южный», а также автотуристического кластера «Зарагиж». В состав туристско-рекреационного комплекса «Зарагиж» входят туристско-спортивные комплексы «Верхнее Голубое озеро», «Нижние Голубые озера», дайвинг— центр. Общая стоимость проекта, по данным Минкурортов республики, составляет более 3 млрд рублей, из который 70% — средства частных инвесторов, 30% — финансирование в рамках ФЦП.

Всего с 2011 года по 2017 год в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы» строились инвестиционные проекты на общую сумму более 102,2 млрд рублей, из них средств федерального бюджета — 21,2 млрд рублей, бюджета регионов — 6,9 млрд рублей и внебюджетных источников — 74,1 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года, запланированные мероприятия в части федерального бюджета выполнены на 97,9%.