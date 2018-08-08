Людям старше 70 лет могут запретить продажу жилья без согласия собеса

Такая инициатива родилась в недрах Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме . По словам ее авторов, предложение объясняется необходимостью защитить пожилых россиян от мошенников.

Сейчас согласие опеки на продажу, обмен или передачу в дар квартиры требуется только в случаях, когда в ней прописаны несовершеннолетние и недееспособные (полностью или частично) люди. Авторы инициативы считают, что невеликий этот список надо пополнить и теми, кто достиг преклонного, по их мнению, возраста в 65 или 70 лет.

— К сожалению, сейчас в сфере жилья наблюдается очень много мошенничества в отношении пожилых людей, которые в силу ряда семейных обстоятельств остаются одни, — объяснила «ВМ» Людмила Айвар , адвокат, один из авторов предложения и председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве. — Некоторые из них не в состоянии уловить тот тонкий момент обмана, который используют мошенники, которые длительное время обхаживают стариков, втираются к ним в доверие, набиваются в друзья, а потом, когда человек умирает, оказывается, что его квартира либо продана, либо завещана другому лицу. И родственники начинают бегать по юристам, чтобы отсудить свои квартиры. А бывает, что мошенники даже не ждут смерти пенсионера, а, провернув свои дела, просто выкидывают его на улицу…

По словам Людмилы Айвар, реализовать предложение можно, взяв за образец процедуру отчуждения квартиры, в которой живет ребенок:

— Когда продается такое жилье, родители обязаны получить в органах опеки и попечительства соответствующее согласие на продажу, причем с учетом обязательного приобретения ребенку другой квартиры, в которой у него будет доля. Думаю, что можно реализовать похожий механизм, когда независимые сотрудники государственного органа будут проверять законность проведения сделки, поступления на счет денежных средств, наличие у старика жилья, места, он будет прописан после того, как реализует эту квартиру, и так далее. Более того, считает адвокат, нужно усилить бдительность и в отношении органов соцобеспечения, чтобы у их сотрудников тоже не возникало желаний улучшить свои жилищные условия за счет стариков:

— В «Законе о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» есть упоминание о компенсации за утрату права собственности на жилье. Нужно ввести ответственность со стороны государства и конкретного служащего, который будет контролировать сделку с участием пенсионера. Чтобы в случае чего он был застрахован от такого рода мошенничества и мог вернуть свое жилье обратно.

Сторонних экспертов инициатива как минимум удивила. Так, Александр Сонин , доктор психологии и руководитель социального проекта «Мемини», помогающего пожилым людям бороться с деменцией, удивился четкому возрастному ограничению, который планируют ввести авторы инициативы:

— Даже в случае с 90-летним человеком есть лишь 50%-ный шанс, что у него начнутся какие-то когнитивные нарушения или расстройства. По сути, речь идет о том, чтобы ограничить дееспособность людей, приравняв любого 70-летнего к инвалиду. А для этого современная медицина не дает никаких оснований. Кто вообще сказал, что 70 лет — это зона риска? Обмануть можно и 40-летнего, и 20-летнего, особенно если мошенник владеет специальными техниками.

Не поддержал коллегу и президент Гильдии юристов рынка недвижимости адвокат Олег Сухов

— Ограничивать право лиц на реализацию своей недвижимости или вообще ограничивать им правовое поле только на том основании, что они достигли пенсионного или сверхпенсионного возраста, незаконно. Это противоречит не только Конституции, но и всем нормам российского законодательства. Тогда уж надо ограничивать в правах и людей, которые когда-то пили водку (потому что у них намного чаще возникает проблема с головой, чем у престарелых), и малограмотных (а у нас в России их масса), и просто тупых и ограниченных. А говорить о том, что человек в 65–70 лет не может давать отчет своим действиям… У нас многие старики умнее, чем молодежь.

Кроме того, поведал адвокат, у пенсионеров есть еще и дополнительный буфер защиты:

— Я бы не сказал, что стариков обманывают чаще и больше, чем других людей. Зато у них есть очень хороший защитный механизм. А заключается он в том, что если посмотреть судебные споры, которые связаны с оспариванием или расторжением договоров по возврату недвижимости (причем не просто недвижимости, а единственной недвижимости), то при прочих равных, если старик лишился квартиры, суды практически всегда ему ее возвращают. Причем я сейчас даже не говорю об обмане, а о том, когда обмана, по сути, и не было. А был, например, договор пожизненного содержания с иждивением или рентой. Даже в таких ситуация в 80% случаев суд встает на сторону старика. Последние четыре месяца я очень серьезно изучал практику оспаривания и расторжения договоров с людьми пожилого возраста. Так вот, по московскому региону в 90% случаев суды расторгают и признают недействительным такой договор, возвращая жилье пенсионеру. Главное, чтобы в суд обратился он сам, а не его наследники, например.