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В Ярославской области семью выгнали из подаренной квартиры
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В Ярославской области семью выгнали из подаренной квартиры 

76.ru 59 минут назад
Фото: 76.ru
Жильцы накопили большой долг
Семья из Рыбинска, получив от города двухкомнатную квартиру, не смогла надолго задержаться там. Жильцов выгнали спустя несколько месяцев. А всё потому, что новые хозяева не платили за коммуналку. В итоге сумма долга превысила 250 тысяч рублей.
— Семья жила там на основании договора социального найма жилого помещения. Должностные лица Рыбинска обратились с иском в суд о расторжении с семьей договора социального найма с предоставлением другого жилья. Суд исковые требования удовлетворил, — рассказали в службе судебных приставов.
Судебные приставы сообщили должникам, что им придётся съехать с квартиры. Но те не торопились. Поэтому семью пришлось в буквальном смысле выпроваживать из помещения.
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