Россияне будут снимать с регистрации мигрантов без их ведома

Теперь граждане России смогут снимать с миграционного учёта иностранцев, не предупреждая их об этом. Достаточно лишь уведомить власти в электронной форме, в письменном виде или через МФЦ.

Соответствующий закон вступил в силу 10 августа.

Ирина Яровая. До этого для физических и юридических лиц снять с учёта мигранта было сложно, и возможно только в случае смерти, выезда за границу, фиктивной постановки на учёт. То есть россияне не могли пересмотреть свое первоначальное решение, тем самым ущемлялись их права собственности. «Сейчас работодатель, даже расторгая трудовые отношения с работником, не может снять его с учёта. Важно, что, утрачивая контакт с иностранным гражданином, россиянин может оказаться материально ответственным за то, что мигрант фактически не проживает по данному адресу», — ранее объясняла вице — спикер Госдумы

По её данным, 15 миллионов 700 тысяч фактов постановки на миграционный учёт было зафиксировано в 2017 году. А за 7 месяцев 2018 года отмечается прирост на 1 миллион.