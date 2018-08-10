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Россияне будут снимать с регистрации мигрантов без их ведома
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Россияне будут снимать с регистрации мигрантов без их ведома 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Теперь граждане России смогут снимать с миграционного учёта иностранцев, не предупреждая их об этом. Достаточно лишь уведомить власти в электронной форме, в письменном виде или через МФЦ.
Соответствующий закон вступил в силу 10 августа.
До этого для физических и юридических лиц снять с учёта мигранта было сложно, и возможно только в случае смерти, выезда за границу, фиктивной постановки на учёт. То есть россияне не могли пересмотреть свое первоначальное решение, тем самым ущемлялись их права собственности. «Сейчас работодатель, даже расторгая трудовые отношения с работником, не может снять его с учёта. Важно, что, утрачивая контакт с иностранным гражданином, россиянин может оказаться материально ответственным за то, что мигрант фактически не проживает по данному адресу», — ранее объясняла вице — спикер Госдумы Ирина Яровая.
По её данным, 15 миллионов 700 тысяч фактов постановки на миграционный учёт было зафиксировано в 2017 году. А за 7 месяцев 2018 года отмечается прирост на 1 миллион.
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