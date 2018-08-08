Саратовский министр строительства забрался на крышу небоскрёба

Еще минус десять. Именно столько проблемных домов сдадут в этом году. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Тепин. Пресс-конференция с его участием прошла нестандартно — на крыше 25-этажки. Ее организовала газета " Московский комсомолец в Саратове" по случаю Дня строителя. Чиновник рассказал, что всего в области 54 дома, где обманули участников долевого строительства. 15 объектов уже сдано. Остаются 27 домов самых сложных по цене достройки. По ним при правительстве создана отдельная рабочая группа. Она ищет инвесторов и механизмы компенсации средств обманутым дольщикам.

"Прямых решений по ним нет. Но у нас есть время, и мы гарантируем, что ни один житель не будет брошен. А также каждый дом доведем до логического завершения, либо по компенсации тех нарушений, которые были выявлены и людей, права которых были нарушены".