Дважды «рабы», или Ипотека в квадрате

Ставки по ипотеке в России находятся на исторических минимумах. Может ли это стать поводом для открытия второго ипотечного кредита до выплаты первого? И стоит ли так рисковать жизнью?

Одна ипотека хорошо, а две — лучше?

Разнообразные льготные программы по ипотеке и возможность «вкусного» рефинансирования сильно подстегнули спрос россиян к этому продукту за последние годы. У некоторых из тех, кто распробовал ипотечную недвижимость, появилась такая уверенность в своих силах, что они добровольно согласились взять второй кредит на жилье.

Нельзя сказать, что это какой-то новый тренд, отмечают банкиры, — две одновременных ипотеки небольшое количество заемщиков имели и несколько лет назад. Однако тренд в том, что спрос на такие «параллельные» кредиты никуда не уходит.

Опрошенные Банки.ру участники рынка, включая лидеров ипотечного кредитования, обращают внимание: вторая, «параллельная» ипотека есть у 1—5% их клиентов. Спрос на такой «двойной» кредит достаточно стабилен.

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банке «ДельтаКредит» , специализирующемся на ипотечном кредитовании, поделились следующими данными. На 1 августа 2018 года количество клиентов с несколькими кредитами в портфеле банка превышало 3,5 тыс. человек, это 4,3% от общего числа заемщиков. В 2017 году доля клиентов с двумя и более кредитами составляла 4,4% (3,3 тыс. человек), а в 2013 году — 3,5% (1,4 тыс. человек).

Елена Яковлева. «Доля клиентов с двумя и более ипотечными кредитами составляет у нас не более 1% от общего ипотечного портфеля. За прошедшие пять лет доля таких клиентов не менялась», — говорит директор по развитию программ кредитования департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка

Значительного роста доли клиентов с двумя и более ипотечными кредитами не отмечают и в ВТБ . «В основном клиенты обслуживают одну ипотеку», — добавляют в пресс-службе банка.

Между тем, рассказывает начальник управления развития ипотечных партнерских программ банка «Открытие» Дмитрий Вагабов, в последние пару лет с учетом тренда на снижение ставок по ипотеке банки в целом отмечают рост спроса на повторные обращения за ипотекой (правда, при первом полностью выплаченном жилищном кредите).

«Ипотека становится доступнее, а процедуры оформления — проще, поэтому люди приходят за вторым или даже третьим ипотечным кредитом. Если в первый раз клиенты в основном берут ипотечный кредит на покупку своего первого жилья или улучшение жилищных условий (переезд, разъезд с родственниками), то последующие покупки уже совершаются на фоне роста благосостояния семьи, — делится наблюдениями Вагабов. — При этом несколько ипотечных кредитов одновременно имеет незначительное количество заемщиков нашего банка, большинство предпочитает досрочно погасить один кредит и затем обратиться за новым».

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Не так страшен черт…

Банкиры рассказывают, что показатель просрочки остается на минимальных значениях у заемщиков как с одной, так и с двумя действующими ипотеками. Таким образом, просрочку по второму ипотечному кредиту даже при наличии еще одного действующего заемщики допускают не чаще, чем по первой ипотеке. Причина просрочки, если она все же наступает, традиционная — резкое изменение финансового положения заемщика (например, из-за увольнения, серьезных проблем со здоровьем или снижения заработной платы).

«Если у человека две ипотеки, он столкнулся с проблемами и просит банк дать ему какие-то кредитные каникулы, то, скорее всего, ему порекомендуют продать одну квартиру и с помощью этих средств обслуживать первый кредит, — предупреждает директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко . — То есть в таком случае нет какой-то социальной истории, и у банка есть моральное право действовать жестче, чем в том случае, когда ипотечное жилье у человека единственное».

По мнению управляющего директора продаж подразделений сети банка «Абсолют» Ивана Любименко, существует несколько причин, из-за которых люди приобретают несколько объектов недвижимости в кредит. «Кто-то приобретает сразу две квартиры для того, чтобы родители или дети жили по соседству, кто-то — с инвестиционной целью. Например, у нас есть несколько заемщиков, у которых по пять действующих ипотек, а у одного — более десяти», — приводит статистику Любименко.

Согласно данным Абсолют Банка, несколько ипотечных кредитов оформляют преимущественно люди в возрасте от 35 до 45 лет — на их долю приходится 53% таких займов. Второе место фактически делят между собой заемщики в возрасте от 25 до 35 лет и от 45 до 55 лет — 23% и 22% соответственно. Наиболее часто вторую и последующую ипотеку оформляют мужчины — на их долю приходится 63% от общего числа заемщиков, имеющих по несколько кредитов на покупку недвижимости.

«По географическим параметрам статистика такая: 50%, оформивших несколько ипотечных кредитов, из общего числа наших заемщиков проживают в Москве, 17% — в Санкт-Петербурге, 4% — в Новосибирске, по 3% — в Екатеринбурге, Краснодаре, Уфе, Перми», — рассказывает Любименко. «В абсолютном выражении доля клиентов с несколькими ипотечными кредитами невелика. Но при этом два ипотечных кредита — это не максимум, — говорит Вадим Пахаленко из ТКБ. — Например, у нас есть клиент с четырьмя ипотечными кредитами, которые он взял на покупку нескольких квартир в жилом комплексе в Москве для себя и своих детей».

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Кому доступна «двойная» ипотека

При принятии решения о том, готов ли он обременить вас вторым, «параллельным» ипотечным кредитом, в банке прежде всего обратят внимание на вашу платежеспособность и уровень долговой нагрузки.

«Если, согласно оценке кредитора, дохода заемщика либо дохода всех созаемщиков хватает для погашения как имеющейся, так и новой ипотеки, то получение второго кредита возможно. Критерии достаточности дохода определяются кредитором самостоятельно. На погашение всех кредитов должно уходить в среднем не более 40% семейного дохода заемщиков», — ответили Банки.ру в банке «Российский Капитал» (на 100% принадлежит «ДОМ.РФ»).

Однако в некоторых кредитных организациях при подаче заявления на получение второй ипотеки правило, что ваша кредитная нагрузка не должна превышать 30—40% от суммы ежемесячного дохода, несколько видоизменится.

Например, в Связь-Банке единственным критерием выдачи второго ипотечного кредита является платежеспособность клиента.

В банке «Открытие» комфортным считается соотношение ежемесячного кредитного платежа к доходу на уровне 60%.

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В ВТБ поясняют, что ограничение долговой нагрузки может зависеть от многих факторов. Как вариант: для клиентов, в прошлом имевших опыт успешного обслуживания кредитов, уровень долговой нагрузки может быть выше, чем для клиентов, которые впервые пользуются кредитными средствами.

«Кроме того, уровень максимальной долговой нагрузки может различаться в зависимости от типа кредитного продукта (для ипотеки данный показатель может быть выше, чем для кредитной карты), а также уровня дохода, — комментируют в пресс-службе ВТБ. — В нашем банке с учетом всех кредитов клиентов средний уровень долговой нагрузки составляет около 50% — в зависимости от типа обязательств, которые обслуживаются заемщиками. Данный показатель в банке из года в год стабилен».

Сбербанке обращают внимание: при выдаче ипотечного кредита банк оценивает общую долговую нагрузку клиента и его платежеспособность и принимает решение на основе множества факторов. «Наличие одного ипотечного кредита не обязательно может быть ограничением для выдачи второго», — уверяют в пресс-службе Сбербанка.

В банке «ДельтаКредит» нет специальных требований при получении второго кредита.

«Естественно, первый кредит должен обслуживаться вовремя, и клиент не должен допускать просрочек, — указывает руководитель отдела продуктов и аналитики «ДельтаКредита» Алексей Подвигин. — Также при одобрении кредита мы анализируем, сможет ли заемщик обслуживать два кредита одновременно (это рассчитывается как отношение платежей к доходу). Отмечу, что для клиентов, имеющих действующий ипотечный кредит в нашем банке, а также для погасивших кредит и обращающихся повторно, мы предлагаем скидку в 0,25 процентного пункта со стандартной процентной ставки».

В Транскапиталбанке также смотрят на общее соотношение дохода и долговой нагрузки.

«Количество кредитов в штуках здесь не так важно, — объясняет Вадим Пахаленко. — При этом банк также контролирует, чтобы средства использовались по назначению. Нам приходилось сталкиваться с попытками недобросовестных застройщиков оформить ипотеку на друзей-знакомых и с помощью этих денег профинансировать продолжение строительства. Такие попытки жестко пресекаются».

Когда вы потянете две ипотеки

По словам Дмитрия Вагабова из банка «Открытие», не существует некоего уникального совета насчет второй, «параллельной» ипотеки, так как ситуации у всех клиентов разные. Тем не менее, советует банкир, следует здраво оценить свои финансовые возможности перед оформлением дополнительного кредита.

Для этого желательно отвести не день и не два, а при необходимости посоветоваться с родными или знакомыми, уже выплачивающими две ипотеки. Нелишним будет и почитать о подобном опыте в статьях на форумах и финансовых порталах, говорят банкиры.

Тем не менее, по мнению аналитиков «Российского Капитала», второй ипотечный кредит актуален, если доходы клиентов позволяют комфортно оплачивать два кредита без излишней нагрузки на семейный бюджет и при этом есть объективная потребность во втором объекте недвижимости. Например, первая ипотека была взята на покупку квартиры, а с помощью второй планируется купить дом или апартаменты. В некоторых случаях может также быть потребность в покупке отдельной недвижимости для взрослых детей.

Также второй ипотечный кредит можно взять в инвестиционных целях, советуют аналитики «Роскапа», — для дальнейшей сдачи недвижимости в аренду.

Иван Любименко из Абсолют Банка обращает внимание: заемщик может оформить вторую ипотеку как спустя какое-то время, так и одновременно с первой. «У нас были клиенты, которые приобретали сразу две квартиры в одном объекте — для себя и для ребенка, — вспоминает он. — Если заемщик не проходит по уровню дохода для оформления второй ипотеки, то он может привлечь созаемщика».

Банкир убежден, что каждый человек, обладающий высокой платежеспособностью, может рассчитывать на второй ипотечный кредит. «Обычно такая необходимость возникает, если глава семейства покупает квартиру и хочет, чтобы его родители или дети жили на той же лестничной площадке или хотя бы в том же доме. Особенно удобно это в том случае, если есть жилье, которое можно продать и быстрее погасить за счет него кредит», — заключает Любименко.