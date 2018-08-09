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Стоимость арестованного здания банка «Приморье» достигла фантастического размера
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Стоимость арестованного здания банка «Приморье» достигла фантастического размера 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
ПАО «АКБ «Приморье» назвало балансовую стоимость своего головного офиса, расположенного во Владивостоке, на ул. Светланская, 47. Как следует из бухгалтерской отчетности банка за первое полугодие текущего года (есть в распоряжении KONKURENT.RU), на 1 января 2018 г. объект стоит не менее 606,2 млн руб.
За прошлый год прирост стоимости административного здания банка «Приморье» составил 76,9 млн руб. На 10,7 млн руб. выросла и цена гаража на Светланской, 47, балансовая стоимость которого теперь составляет 50,4 млн руб.
Напомним, в 2008 г. на недвижимое имущество банка «Приморье» был наложен арест в рамках так называемого «дела Мещерякова». Как полагает следствие, преступное сообщество, руководимое неким «неустановленным лицом», приватизировало по умышленно заниженной стоимости госимущество, а затем предпринимало меры по легализации недвижимости путем его продажи третьим лицам.
В результате продажи с аукциона здания, например, расположенного по ул. Светланской, 47 в г. Владивостоке (является памятником архитектуры), в бюджет Российской Федерации поступили 1 238 297 руб. Через полтора года после его реализации с аукциона, здание было оценено для постановки АКБ «Приморье» на баланс в 376,7 млн руб. Таким образом, стоимость данного объекта за последние 10 лет выросло в более чем полтора раза.
Площадь административного здания банка «Приморье» составляет 4460,6 кв. м, гаража с пристройками — 471,3 кв. м. В 2016 г. Приморский краевой суд вынес постановление о возврате объект в собственность РФ. Однако в конце 2017 г. Верховный суд отменил данное решение. В настоящее время на здания наложен не только арест, но и обеспечительные меры в рамках иска прокурора Приморского края. Предметом спора является требование о признании недействительными торгов, договора купли-продажи спорного объекта и об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
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