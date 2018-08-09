Общий долг по зарплате в Приморье за полгода снизился на 75 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Общая задолженность по заработной плате на предприятиях Приморского края за первое полугодие 2018 года снизилась на 75 млн рублей, заявил в четверг и.о. прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков на расширенном заседании коллегии прокуратуры

"В интересах работников направлено около 4 тыс. исков и представлений, что позволило погасить долги по зарплате на общую сумму почти 285 млн рублей. Удалось сохранить положительную динамику к сокращению общего размера задолженности по заработной плате, которая к концу полугодия снизилась более чем на 75 млн рублей", — сказал Шайбеков.

По его словам, за эти полгода в полном объеме погашена задолженность перед трудовыми коллективами 10 организаций, в том числе находящихся в различных стадиях банкротства. При этом Приморье по-прежнему остается среди лидеров по объему задолженности.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года прокуратуре края удалось добиться взыскания в судебном порядке с работодателей около 170 млн рублей задолженности по заработной плате. По информации властей региона, общий долг по зарплате в Приморье тогда снизился примерно на 18% — до 472,1 млн рублей. Основная часть долга (398,2 млн рублей) приходилась на оборонное предприятие «Радиоприбор» , находящееся в стадии банкротства.

Созданный в 1958 году «Радиоприбор» — одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода.