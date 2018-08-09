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1500-тысячный «муравейник» строят больше 10 лет в Новосибирске
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1500-тысячный «муравейник» строят больше 10 лет в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В новосибирской 19-этажке на Дуси Ковальчкук, 238, которую возводят около 10 лет, будет 1500 квартир, указано в проектной декларации этого объекта. Второе место заняла строящаяся сейчас многоэтажка в микрорайоне «Тихие зори» в Красноярске, в которой будет 1140 квартир. На третьем месте — вторая многоэтажка этого микрорайона, где будут жить одновременно 984 семьи.
«Первые места по числу квартир ожидаемо заняли жилые комплексы эконом-класса. Этот сегмент характеризуется, во-первых, небольшими площадями квартир, по сравнению с более дорогими проектами, а также большой долей студий и однокомнатных квартир, что в итоге приводит к большому числу соседей в таких домах. В народе их называют «муравейниками», — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.ru Анастасия Гринева.
В ТОП-5 городов с самими большими домами попала также многоэтажка в Новоалтайске (город-спутник Барнаула) на 765 квартир. В Омске самым большим домом стала кирпичная 10-этажка в Центральном округе на 519 квартир. На последнем месте расположился строящийся дом, входящий в жилой комплекс «Кемерово-Сити», куда планируется заселить 350 семей.
Ранее VN.ru писал, что квартиры в новостройках становятся дороже «вторички» — причем новые дома пока еще даже не достроены. Строители задирают цены, пытаясь покрыть издержки, которые возникли после отмены прежних правил долевого строительства. А это значит, что эпоха выгодного инвестирования в квадратные метры подошла к концу.
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