В Уфе с молотка уйдут земли для строительства жилья

Аукцион по продаже земельных участков, предназначенных для строительство жилья состоится 21 сентября в 15.00 часов. Об этом сообщили в Управлении земельных и имущественных отношений города Уфы.

Сообщается, что с молотка уйдут шесть участков, расположенных в разных частях города: три участка в селе Нагаево Октябрьского района, на улице Искинская в Кировском районе, в микрорайоне Сафроновский Ленинского района и участок в деревне Ветошниково Ленинского района.

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