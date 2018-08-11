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В Уфе с молотка уйдут земли для строительства жилья
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В Уфе с молотка уйдут земли для строительства жилья 

ГОРОБЗОР.РУ 11 августа 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Аукцион по продаже земельных участков, предназначенных для строительство жилья состоится 21 сентября в 15.00 часов. Об этом сообщили в Управлении земельных и имущественных отношений города Уфы.
Сообщается, что с молотка уйдут шесть участков, расположенных в разных частях города: три участка в селе Нагаево Октябрьского района, на улице Искинская в Кировском районе, в микрорайоне Сафроновский Ленинского района и участок в деревне Ветошниково Ленинского района.
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