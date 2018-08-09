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Доллар превысил отметку в 65 рублей
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Доллар превысил отметку в 65 рублей 

Primpress 16 минут назад
Фото: Primpress
В среду, 8 августа, биржевой курс рубля обновил максимум ноября 2016 года, сообщает PRIMPRESS.
Стоимость одного доллара увеличилась по отношению к рублю примерно на 2%. После обеда на бирже стоимость доллара стала снижаться.
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