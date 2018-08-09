Доллар превысил отметку в 65 рублей

В среду, 8 августа, биржевой курс рубля обновил максимум ноября 2016 года, сообщает PRIMPRESS.

Стоимость одного доллара увеличилась по отношению к рублю примерно на 2%. После обеда на бирже стоимость доллара стала снижаться.