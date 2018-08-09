Волгоградским строителям вручили госнаграды

В преддверии Дня строителя губернатор Андрей Бочаров отметил государственными наградами и наградами Волгоградской области отличившихся представителей профессии.

Участниками встречи с главой региона стали руководители и работники стройкомпаний, архитектурных и проектных организаций, члены Союза строителей Волгоградской области, ветераны отрасли.

На мероприятии глава региона поблагодарил строителей за их работу. «Опыт, который мы все получили, реализуя масштабные проекты, прежде всего, в рамках подготовки и проведения 75-летия Сталинградской Победы, чемпионата мира по футболу, должен быть использован при решении еще более амбициозных и серьезных задач, которые мы ставим по развитию всей Волгоградской области», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Модернизированный аэропорт, «Волгоград Арена», рокадная дорога, реконструированные продольные магистрали, новые современные коммунальные объекты, берегоукрепление правого берега Волги и набережная, обновленные медучреждения, возводимый собор Александра Невского , мост через Ахтубу, интерактивный музей «Россия — моя история», возрожденный ГДЮЦ, школа на тысячу мест, новые парки и скверы в районных центрах и сельских поселениях — вот далеко не полный перечень масштабных объектов, которые появились в регионе за последнее время.

Участие региона в федеральных программах позволяет решать задачи по обеспечению семей доступным жильем. На сегодняшний день реализуются семь проектов, предусматривающих создание жилых кварталов, социальной и транспортной инфраструктуры: школ, детских садов, спортплощадок, дорог.

С июля 2017 года в регионе в эксплуатацию введено 745,2 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 7,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

В регионе уже созданы и продолжают совершенствоваться механизмы, позволяющие решать проблемы обманутых дольщиков, привлекать новых инвесторов к достройке домов. С 2014 года удалось защитить права 3832 семей и достроить 48 многоэтажек.

Андрей Бочаров в ходе встречи поставил задачи по сокращению аварийного фонда и развитию потребительского спроса на жилье через льготные ипотечные программы.