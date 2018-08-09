«Черная» среда для рубля может оказаться не последней в августе

Во вторник, 7 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 205 коп. (+3,24%), до 65,54 руб., курс евро — на 247 коп. (+3,36%), до 76,12 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,9 млрд (+195,00%), а в паре евро/рубль — 632,3 млн евро (+87,51%).

Банк России на 9 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,5950 руб., что выше предыдущего закрытия на 5,25 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,8211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 25,75 коп.

Среда для рубля стала черным днем. Его потери к доллару и евро составили больше 3%. Торговый объем по доллару увеличился в 2 раза, до $5,9 млрд

Российский рубль обвалился к доллару до 65,69 руб., евро — до 76,26 руб. Индекс государственных российских облигаций России упал на 0,61%, до 137,72 пунктов. Поскольку был пройден уровень 138,90, то теперь индексу открылась дорога к 134,67. А это ещё сильнее ударит по рублю.

Ранее я публиковал обзор по рублю с дневным графиком, на котором была выделена треугольная фармация. В среду цена вышла из него. Уверен на 90%, что выше отметки 64 руб. сработали защитные стопы по коротким позициям в долларе. Учитывая возросший объем, в ближайшие дни курс доллара достигнет отметки 67,75 руб. Может быть, мы его достигнем раньше сентября. Промежуточное сопротивление находится на отметке 65,85 руб.

В паре евро/рубль придерживаемся цели роста до 77,73 руб. Как только этот уровень будет пройден, переключаемся на отметку 80 руб. за евро.

График