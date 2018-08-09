Хотите купить «Промсвязь» всего за 710 миллионов? Уфимский завод продает свое имущество

«Ростелеком» снизил цену на недвижимость своей «дочки» — Уфимского завода «Промсвязь». Если ранее предприятие думало продавать 27 объектов производственной недвижимости за 822 миллиона рублей, то теперь они подешевели до 710 миллионов. Всего 11 участков площадью 5,7 га, производственно-складские помещения на 40,7 тысяч квадратных метров в 11 разных зданиях и оборудование.

Как сообщает издание «Коммерсант», компания объявила «большую распродажу» из-за ненадобности помещений, а производство занимает лишь на четверть общей недвижимости.

Однако, по словам экспертов рынка недвижимости сумма не такая уж и маленькая, даже завышенная. Сам аукцион состоится 4 октября.

Между тем, блогер Павел Степанов в 2017 году публиковал письмо коллектива завода к президенту России с просьбой остановить ликвидацию инновационного предприятия.

— В начале ноября был назначен новый директор. В последнее время на заводе участились уговоры к увольнению сотрудников по собственному желанию (более 20 человек за 1 месяц), — пишет он.

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