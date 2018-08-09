Хотите купить «Промсвязь» всего за 710 миллионов? Уфимский завод продает свое имущество 

«Ростелеком» снизил цену на недвижимость своей «дочки» — Уфимского завода «Промсвязь». Если ранее предприятие думало продавать 27 объектов производственной недвижимости за 822 миллиона рублей, то теперь они подешевели до 710 миллионов. Всего 11 участков площадью 5,7 га, производственно-складские помещения на 40,7 тысяч квадратных метров в 11 разных зданиях и оборудование.
Как сообщает издание «Коммерсант», компания объявила «большую распродажу» из-за ненадобности помещений, а производство занимает лишь на четверть общей недвижимости.
Однако, по словам экспертов рынка недвижимости сумма не такая уж и маленькая, даже завышенная. Сам аукцион состоится 4 октября.
Между тем, блогер Павел Степанов в 2017 году публиковал письмо коллектива завода к президенту России с просьбой остановить ликвидацию инновационного предприятия.
— В начале ноября был назначен новый директор. В последнее время на заводе участились уговоры к увольнению сотрудников по собственному желанию (более 20 человек за 1 месяц), — пишет он.
СПРАВОЧНАЯ
«Промсвязь» — российское инновационное предприятие, которое занимается разработкой и производством электронного и телекоммуникационного оборудования, предоставлением услуг по контрактному производству и сервисному обслуживанию. Завод основан в 1943 году и существует по настоящее время. Предприятие входит в ГК «Башинформсвязь», которые принадлежат компании ПАО «Ростелеком». На территории завода организован полный цикл производства, функционируют цех электроники и цех изделий из металла. Команда разработчиков ведет активную работу по созданию новых продуктов.