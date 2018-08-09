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Средняя зарплата в Югре всего на 3 тр ниже, чем в Москве
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Средняя зарплата в Югре всего на 3 тр ниже, чем в Москве 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югре средний заработок за май составил 78,1 тысяч рублей. Об этом говорят данные Росстата.
По данным ведомства, в мае 2018 года средняя заработная плата в России составила 44 тыс. 076 рублей. За год, с мая 2017 года, она повысилась на 10,2%. В Уральском федеральном округе средний заработок в данном месяце был 51 тыс. 417 рублей, годовое повышение составило 8,1%.
На Ямале самый высокий зарплатный показатель в России. На втором месте в рейтинге Чукотский автономный округ со средней зарплатой в мае 2018-го в 97,9 тыс. рублей, на третьем — Ненецкий АО с 81,5 тыс. рублей. Москва оказалась на четвёртом месте со средней майской зарплатой в 81,2 тыс. рублей.
В Югре средний заработок за май составил 78,1 тыс. рублей, в Тюменской области — 48,5 тыс. рублей, в Свердловской — 38,7 тыс. рублей, в Челябинской — 35,4 тыс. рублей. Самая низкая заработная плата в Уральском федеральном округе в Курганской области. За май 2018 года средний показатель составил 29,7 тыс. рублей.
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