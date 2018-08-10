Департамент промышленности Приморья осудил 178 млн рублей у «Радиоприбора»

Суд обязал обанкротившееся предприятие «Радиоприбор» выплатить департаменту промышленности Приморского края 178 миллионов рублей. Эти деньги выделили из краевого бюджета для погашения долгов по зарплате. Об этом сообщило издание KONKURENT.RU.

Крупнейший производитель радиоэлектроники «Радиоприбор» оказался на грани банкротства в 2014 году. Тысячи сотрудников уволили. Возникли долги по зарплате, превышающие 488,5 миллиона рублей. Из бюджета Приморского края выделили 178 миллионов рублей на частичное погашение долга.

Департамент промышленности в мае обратился в арбитражный суд с требованием вернуть деньги. Иск удовлетворили. «Радиоприбор» планирует обжаловать решение суда и заверил, что на выплаты зарплат это не повлияет.

Как сообщалось ранее, предприятие «Радиоприбор» потеряло свыше миллиарда рублей из-за деятельности бывшего директора Михаила Харченко. Он заключил заведомо невыгодные для завода договоры весной 2014 года. Первомайский районный суд приговорил его к четырем годам колонии‐поселения.