Ещё
Советский люкс: ищем самую дорогую хрущевку, сталинку и брежневку в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курс доллара превысил 66 рублей
Курс доллара превысил 66 рублей
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
64.05
76.20
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.47
+0.10 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Советский люкс: ищем самую дорогую хрущевку, сталинку и брежневку в Екатеринбурге 

e1.ru 25 минут назад
Фото: e1.ru
Стоимость квадратного метра в квартирах, построенных в эпоху Хрущева и Брежнева, за год поднялась на 3,5% и 3,9%, подсчитали специалисты интернет-сервиса по продаже и аренде недвижимости N1.RU. Сейчас стоимость «квадрата» в этих квартирах одинаковая — 61,4 тысячи рублей.
Среди жилья, возведенного в прошлом столетии, за год меньше всего выросла цена на сталинки. Стоимость «квадрата» даже снизилась на 1% — до 60,8 тысячи рублей, но средняя квартира при этом подорожала на 2,8% — это связано с поступлением сейчас в продажу квартир большего размера.
— Жильё старого фонда за год выросло в цене, но чуть меньше, чем вся остальная вторичка, так как за семь месяцев этого года квадратный метр во вторичке вырос на 4% — до 73 тысяч рублей, — комментирует руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — Среди наиболее сильно подорожавших старых квартир достаточно много объектов, находящихся на окраинах и в спальных районах города. Это говорит о том, что цены на недвижимость сейчас растут во всех сегментах рынках.
По данным N1.RU, самые высокие средние цены среди квартир старого фонда — на сталинки. В частности, за объект этой эпохи в среднем просят 3,6 миллиона рублей, но в центре города, где сосредоточена большая их часть, цены доходят до 10 миллионов. На втором месте по числу сталинок в продаже — Уралмаш. Всего в продаже есть 256 таких квартир.
Средняя стоимость хрущевок и брежневок примерно одинакова — 2,5 миллиона и 2,7 миллиона рублей соответственно за средний объект. Эти квартиры — лидеры по численности среди старого фонда. В частности, в продаже сейчас находится почти по 1000 квартир каждого типа. Брежневок больше всего скопилось в Юго-Западном, а хрущевок — на Уралмаше и в центре.
Предлагаем посмотреть на самые дорогие объекты этого сегмента. Самая дорогая сталинка, которая продается в Екатеринбурге, находится на 8 Марта, 2 — в первом высотном здании города, которое называют Дом чекистов. Четырехкомнатная квартира площадью 115 квадратных метров продается за 10,9 млн рублей.
Самая дорогая брежневка сейчас гораздо доступнее — это трешка на Белинского, 232 за 4,5 миллиона рублей. Площадь квартиры — 62 метра, год постройки — 1971. При этом она на первом этаже и, как сообщают владельцы, требует косметического ремонта. Вероятно, ее могут продавать и под офис.
Самая дорогая хрущевка Екатеринбурга, по данным N1.RU, находится на Гагарина, 22 — это трешка площадью 74,4 «квадрата». Она стоит 8,5 миллиона рублей. Это серийный дом, но при этом он относится скорее к переходному виду, где из-за центрального расположения использовались и элементы декора на фасаде.
Ранее мы делали полугодовой обзор стоимости недвижимости на вторичном рынке Екатеринбурга. Сильнее всего подорожали Академический и район Шарташского рынка.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге посадили мошенника, который продавал заложенные в ломбард квартиры Как строили и почём продавали: слушаем в режиме онлайн отчёт о городской недвижимости В День города с акватории Городского пруда запустят 15-минутный салют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно рухнул вниз401
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США597
Названы причины обрушения рубля20
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель1
России хотят запретить использование доллара684
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение