Советский люкс: ищем самую дорогую хрущевку, сталинку и брежневку в Екатеринбурге

Стоимость квадратного метра в квартирах, построенных в эпоху Хрущева и Брежнева, за год поднялась на 3,5% и 3,9%, подсчитали специалисты интернет-сервиса по продаже и аренде недвижимости N1.RU. Сейчас стоимость «квадрата» в этих квартирах одинаковая — 61,4 тысячи рублей.

Среди жилья, возведенного в прошлом столетии, за год меньше всего выросла цена на сталинки. Стоимость «квадрата» даже снизилась на 1% — до 60,8 тысячи рублей, но средняя квартира при этом подорожала на 2,8% — это связано с поступлением сейчас в продажу квартир большего размера.

— Жильё старого фонда за год выросло в цене, но чуть меньше, чем вся остальная вторичка, так как за семь месяцев этого года квадратный метр во вторичке вырос на 4% — до 73 тысяч рублей, — комментирует руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — Среди наиболее сильно подорожавших старых квартир достаточно много объектов, находящихся на окраинах и в спальных районах города. Это говорит о том, что цены на недвижимость сейчас растут во всех сегментах рынках.

По данным N1.RU, самые высокие средние цены среди квартир старого фонда — на сталинки. В частности, за объект этой эпохи в среднем просят 3,6 миллиона рублей, но в центре города, где сосредоточена большая их часть, цены доходят до 10 миллионов. На втором месте по числу сталинок в продаже — Уралмаш. Всего в продаже есть 256 таких квартир.

Средняя стоимость хрущевок и брежневок примерно одинакова — 2,5 миллиона и 2,7 миллиона рублей соответственно за средний объект. Эти квартиры — лидеры по численности среди старого фонда. В частности, в продаже сейчас находится почти по 1000 квартир каждого типа. Брежневок больше всего скопилось в Юго-Западном, а хрущевок — на Уралмаше и в центре.

Предлагаем посмотреть на самые дорогие объекты этого сегмента. Самая дорогая сталинка, которая продается в Екатеринбурге, находится на 8 Марта, 2 — в первом высотном здании города, которое называют Дом чекистов. Четырехкомнатная квартира площадью 115 квадратных метров продается за 10,9 млн рублей.

Самая дорогая брежневка сейчас гораздо доступнее — это трешка на Белинского, 232 за 4,5 миллиона рублей. Площадь квартиры — 62 метра, год постройки — 1971. При этом она на первом этаже и, как сообщают владельцы, требует косметического ремонта. Вероятно, ее могут продавать и под офис.

Самая дорогая хрущевка Екатеринбурга, по данным N1.RU, находится на Гагарина, 22 — это трешка площадью 74,4 «квадрата». Она стоит 8,5 миллиона рублей. Это серийный дом, но при этом он относится скорее к переходному виду, где из-за центрального расположения использовались и элементы декора на фасаде.

Ранее мы делали полугодовой обзор стоимости недвижимости на вторичном рынке Екатеринбурга. Сильнее всего подорожали Академический и район Шарташского рынка.