Кредиторы «Эксперта» банкротят медиахолдинг

Транскапиталбанк , кредитор медиахолдинга «Эксперт» , выпускающего журналы «Эксперт» и «Русский репортер», готов инициировать его банкротство. Он взыскивает с «Эксперта» 35 млн рублей, 1,42% акций и 1 млн экземпляров журналов за 2013 год. Еще 162 млн рублей холдинг остался должен по кредитам, взятым в Судостроительном банке, который был признан банкротом, сообщает «Коммерсант».

Ранее были удовлетворены два иска к холдингу. В первом случае суд обязал «Эксперт» выплатить 20 млн рублей и постановил взыскать для погашения задолженности 1,42% акций группы. По второму иску «Эксперт» оказался должен банку € 200 тыс. В рамках этого дела суд также постановил взыскать в пользу кредитора более 1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» от 2013 года, которые холдинг заложил Транскапиталбанку в 2014 году. Начальная стоимость их реализации на торгах составит 324 тыс. рублей, говорится в материалах дела.

К «Эксперту» есть и более крупные претензии. Так, в июне возобновлено производство по делу 2015 года о взыскании с медиахолдинга 162 млн рублей по кредитным договорам, заключенным с Судостроительным банком. «Эксперт» заключил с банком семь договоров и соглашение об овердрафте на общую сумму 210 млн рублей. В качестве обеспечения банк заключил договор залога акций с совладелицей «Эксперта» Татьяной Гуровой и договор заклада ценных бумаг медиахолдинга. Позднее Судостроительный банк был признан банкротом, а конкурсный управляющий банка обратился в суд, в ходе которого выяснилось, что права требования были переуступлены ООО «Винтекс». Управляющий банка требовал признать сделки по переуступке недействительными, указывая, что в результате из банка был выведен ликвидный актив на 165 млн рублей — в эту сумму при переуступке оценивался долг «Эксперта».

В картотеке арбитражных дел зарегистрированы еще несколько исков от «Винтекс». Так, в июле компания потребовала взыскать с ЗАО «Медиахолдинг „Эксперт“» заложенное по договорам ценных бумаг имущество и реализовать его по начальной цене 178 млн рублей. «Винтекс» подал иск и к Татьяне Гуровой, также требуя взыскать имущество, но уже в размере 70 млн рублей. Производство по обоим искам приостановлено.

Юристы, опрошенные издание, уверены, что «Эксперту» в любом случае придется выплачивать долг, вопрос лишь в том, кому именно. Если кредитный договор предусматривал, что для переуступки права требования необходимо согласие заемщика, то «Эксперт» может ее оспаривать, а если долг не будет погашен, на заложенные акции обратят взыскание.