Сколько зарабатывают спортивные руководители в Югре

В Югре только осенью назовут имя нового руководителя спортивного блока в правительстве. Выборы директора департамента физической культуры и спорта будут организованы в несколько этапов. Возможно, с приходом нового человека на эту должность сменится руководство и в подведомственных департаменту учреждениях.

А пока директора этих компаний опубликовали официальные доходы за 2017 год.

Директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко возглавил учреждение в 2015 году. За три года работы руководителем его доход вырос на 1 млн рублей. За прошлый год он составил 4,2 млн У Радченко в собственности есть квартира, несколько земельных участков, дом на 350 кв метров, а также два внедорожника «Toyota Land Cruiser».

Напомним, что «ЮграМегаСпорт» — главный организатор в регионе крупных спортивных мероприятий. Кроме того, в ведении компании находятся несколько спортивных объектов — Ледовый дворец, биатлонный центр, легкоатлетический стадион и другие.

У коллеги Радченко директора Центра подготовки сборных команд Югры Сергея Третяка доход за 2017 год составил 6,7 млн рублей. У него нет недвижимости в собственности, только автомобиль «KIA SARENTO». Две квартиры принадлежат супруге.

Директор Югорского колледжа-интернета олимпийского резерва, экс-глава комитета по спорту ХМАО Владимир Малышкин в год зарабатывает 4,5 млн рублей. В собственности он имеет дом почти на 300 кв метров и автомобиль «Ниссан Х-Трейл».

Руководитель Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин, отец четырех детей, задекларировал «скромный» доход среди коллег — 2,9 млн рублей. Он имеет доли в двух квартирах, а также любимый многими чиновниками в регионе автомобиль «Toyota Land Cruiser».

Но самый скромный доход у директора спортивной школы олимпийского резерва Василия Григорова — 2,5 млн рублей за 2017 год. В собственности имеет квартиру, гараж и внедорожник корейской марки.

Руководитель конноспортивного клуба «Мустанг» Эдуард Ануфриев заработал за год 2,7 млн рублей. Владеет двумя земельными участками, долей в квартире и небольшим домом, а также немецким автомобилем BMW.