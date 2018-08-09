Ещё
Сколько зарабатывают спортивные руководители в Югре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.87
$
66.24
76.35
76.73
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.50
+0.00 Золото
1212.83
+0.02 РТС
1083.09
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1589
–0.0053
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Сколько зарабатывают спортивные руководители в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югре только осенью назовут имя нового руководителя спортивного блока в правительстве. Выборы директора департамента физической культуры и спорта будут организованы в несколько этапов. Возможно, с приходом нового человека на эту должность сменится руководство и в подведомственных департаменту учреждениях.
А пока директора этих компаний опубликовали официальные доходы за 2017 год.
Директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко возглавил учреждение в 2015 году. За три года работы руководителем его доход вырос на 1 млн рублей. За прошлый год он составил 4,2 млн У Радченко в собственности есть квартира, несколько земельных участков, дом на 350 кв метров, а также два внедорожника «Toyota Land Cruiser».
Напомним, что «ЮграМегаСпорт» — главный организатор в регионе крупных спортивных мероприятий. Кроме того, в ведении компании находятся несколько спортивных объектов — Ледовый дворец, биатлонный центр, легкоатлетический стадион и другие.
У коллеги Радченко директора Центра подготовки сборных команд Югры Сергея Третяка доход за 2017 год составил 6,7 млн рублей. У него нет недвижимости в собственности, только автомобиль «KIA SARENTO». Две квартиры принадлежат супруге.
Директор Югорского колледжа-интернета олимпийского резерва, экс-глава комитета по спорту ХМАО Владимир Малышкин в год зарабатывает 4,5 млн рублей. В собственности он имеет дом почти на 300 кв метров и автомобиль «Ниссан Х-Трейл».
Руководитель Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин, отец четырех детей, задекларировал «скромный» доход среди коллег — 2,9 млн рублей. Он имеет доли в двух квартирах, а также любимый многими чиновниками в регионе автомобиль «Toyota Land Cruiser».
Но самый скромный доход у директора спортивной школы олимпийского резерва Василия Григорова — 2,5 млн рублей за 2017 год. В собственности имеет квартиру, гараж и внедорожник корейской марки.
Руководитель конноспортивного клуба «Мустанг» Эдуард Ануфриев заработал за год 2,7 млн рублей. Владеет двумя земельными участками, долей в квартире и небольшим домом, а также немецким автомобилем BMW.
Директор Югорской шахматной академии Галина Ковалева задекларировала 3,4 млн рублей. За год ее доход вырос почти на 500 тысяч рублей. В собственности имеет только квартиру в 40 кв метров.
АиФ Югра: последние новости
В столице Югры скоро откроется крупный ТРЦ Средняя зарплата в Югре всего на 3 тр ниже, чем в Москве Опасная доля. Кто покинет строительный рынок вместе с мошенниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля244
Приставы навязывают россиянам чужие долги28
Государству посоветовали избавляться от компаний31
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение