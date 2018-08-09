Выкупная стоимость земли снижена

Во Владимире состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания области, на котором были внесены изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства работникам сельскохозяйственных организаций и социальной сферы села.

Поправки разрабатывались совместно с главой региона Светланой Орловой и прокурором области Игорем Пантюшиным. В законе определено, что сотрудники сельхозорганизаций и работники образовательных, медицинских организаций, сферы социального обслуживания и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, могут получить бесплатно в собственность земельные участки. Главные требования — проживать на селе не менее одного года и нуждаться в улучшении жилищных условий.

По мнению председателя Законодательного Собрания Владимира Киселёва, закон дает гражданам дополнительные возможности для улучшения жилищных условий, а для кого-то станет хорошим стимулом «закрепиться» на своей малой Родине.

Депутаты также приняли закон, касающийся снижения выкупной стоимости земли, которая находится в аренде у граждан. Речь идет об участках, находящихся в областной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Как пояснил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв , работа над документом началась после обращений граждан. В ходе выездных дней Заксобрания в районах люди неоднократно ставили вопрос том, что нынешние ставки — 60% от кадастровой стоимости для граждан и 100% для предпринимателей — слишком высоки.

Новый закон о снижении цены разработан по инициативе губернатора Светланы Орловой. Глава региона полностью поддержала введение так называемых «земельных каникул». Принятый сегодня депутатами закон, предусматривает для собственников зданий и сооружений, расположенных на участке, снижение ставки со 100% до 50% от кадастровой стоимости арендуемого участка, а для граждан — с 60% до 25%.

«До сегодняшнего дня была достаточно высокая выкупная цена, для предприятий она составляла порядка 100% от кадастровой стоимости, для граждан — 60%. Единицы жителей села, единицы организаций выкупали эту землю. С одной стороны в местные бюджеты не поступали деньги, с другой стороны ни граждане, ни организации не могли выкупить эту землю в собственность».

Владимир Киселёв отметил, что данная мера не только поможет жителям, но и положительно скажется на наполняемости местных бюджетов, поскольку доходы от продажи земельных участков пойдут в казну муниципалитетов. Пока снижение ставки рассчитано на срок до 1 января 2022 года