Русский Ипотечный Банк предлагает вклад «Онлайн Хит Сезона»

Русский Ипотечный Банк с 9 августа ввел вклад «Онлайн Хит Сезона». Депозит открывается в рублях на 425 дней под 6,85% годовых.

Минимальная сумма — 1 млн рублей. Предусмотрены дополнительные взносы в течение 30 календарных дней с даты оформления договора, а также одна расходная операция в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора.

Продуктовый виджет

При досрочном расторжении договора по истечении 3/4 срока вклада, проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной договором. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.