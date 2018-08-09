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Русский Ипотечный Банк предлагает вклад «Онлайн Хит Сезона»
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Русский Ипотечный Банк предлагает вклад «Онлайн Хит Сезона» 

Банки.ру 42 минуты назад
Русский Ипотечный Банк с 9 августа ввел вклад «Онлайн Хит Сезона». Депозит открывается в рублях на 425 дней под 6,85% годовых.
Минимальная сумма — 1 млн рублей. Предусмотрены дополнительные взносы в течение 30 календарных дней с даты оформления договора, а также одна расходная операция в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора.
Продуктовый виджет
При досрочном расторжении договора по истечении 3/4 срока вклада, проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной договором. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.
«По вкладу предусмотрен бонус за межбанковское пополнение в размере 0,69% от суммы межбанковского перевода в рублях (до удержания налога на доходы физических лиц). При оформлении заявки на открытие вклада через интернет-банк предоставляется бонус к процентной ставке в размере 0,25% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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