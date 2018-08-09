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Верните землю: суд расторгнул сделку о незаконном предоставлении земли для объекта-долгостроя
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Верните землю: суд расторгнул сделку о незаконном предоставлении земли для объекта-долгостроя 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
С 2006 года триста квадратных метров практически в центре города так и стоят бесхозными
Арбитражный суд встал на сторону прокуратуры в деле о незаконном предоставлении земли под строительство. Участок, о котором идет речь, стоит бесхозным уже двенадцать лет. Его площадь более 300 квадратных метров.
В 2006 году участок предоставили физическому лицу для индивидуального строительства дома. Спустя какое-то время он зарегистрировал в свою собственность незавершенную стройку готовностью в 0,2%. Примерно на этом этапе строительство и заглохло.
— Объект находится в районе Новгородского проспекта, 84, у него не присвоен адрес, — пояснили в региональной прокуратуре.
2 апреля 2014 года ООО «ИНТИ» купило незавершенный дом и обратилось в минимущество с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на три года для завершения строительства без проведения торгов.
В июле 2018 года прокуратура обратилась в Арбитражный суд. Сделку между минимуществом и ООО «ИНТИ» признали незаконной — конкурентных условий не было, чем нарушили права любого человека, заинтересованного в получении земельного участка.
Один из учредителей ООО «ИНТИ» — Беляев Игорь. Он руководит еще пятью организациями. Среди них — «Архангельское дорожное управление», ООО «Автодороги», которые числятся в списке подрядчиков «Архангельскавтодора» и ООО «Помордорстрой» — с ними администрация заключила контракт на сто миллионов рублей, чтобы те починили дороги в городе.
Объекты незавершенного строительства — настоящая головная боль для администрации города. Каких-то правовых рычагов для влияния на собственников практически нет — остается взывать к совести людей.
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