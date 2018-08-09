Верните землю: суд расторгнул сделку о незаконном предоставлении земли для объекта-долгостроя

С 2006 года триста квадратных метров практически в центре города так и стоят бесхозными

Арбитражный суд встал на сторону прокуратуры в деле о незаконном предоставлении земли под строительство. Участок, о котором идет речь, стоит бесхозным уже двенадцать лет. Его площадь более 300 квадратных метров.

В 2006 году участок предоставили физическому лицу для индивидуального строительства дома. Спустя какое-то время он зарегистрировал в свою собственность незавершенную стройку готовностью в 0,2%. Примерно на этом этапе строительство и заглохло.

— Объект находится в районе Новгородского проспекта, 84, у него не присвоен адрес, — пояснили в региональной прокуратуре.

2 апреля 2014 года ООО «ИНТИ» купило незавершенный дом и обратилось в минимущество с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на три года для завершения строительства без проведения торгов.

В июле 2018 года прокуратура обратилась в Арбитражный суд. Сделку между минимуществом и ООО «ИНТИ» признали незаконной — конкурентных условий не было, чем нарушили права любого человека, заинтересованного в получении земельного участка.

Один из учредителей ООО «ИНТИ» — Беляев Игорь . Он руководит еще пятью организациями. Среди них — «Архангельское дорожное управление», ООО «Автодороги», которые числятся в списке подрядчиков «Архангельскавтодора» и ООО «Помордорстрой» — с ними администрация заключила контракт на сто миллионов рублей, чтобы те починили дороги в городе.

Объекты незавершенного строительства — настоящая головная боль для администрации города. Каких-то правовых рычагов для влияния на собственников практически нет — остается взывать к совести людей.