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Мельниченко рассказал, как сократить аварийный жилищный фонд
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Мельниченко рассказал, как сократить аварийный жилищный фонд 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для сокращения аварийного жилищного фонда нужны постоянно действующие механизмы переселения граждан, заявил глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко, сообщается на сайте Совфеда.
«Речь идет не о кампании по ликвидации вновь выявленного аварийного жилого дома, а о формировании системы, которая позволила бы осуществлять заблаговременное планирование этих мероприятий с наименьшими бюджетными затратами и возможностью привлечения внебюджетных источников финансирования», — отметил он.
По его словам, в период осенней сессии 2018 года Комитет продолжит работу по выработке предложений, направленных на формирование новой системы ликвидации аварийного жилищного фонда.
Ранее сообщалось, что в России могут отменить обязательную выплату государственной пошлины за удостоверение сделок по отчуждению аварийного жилья.
В случае принятия законопроекта, больше не будет ситуаций, когда дом не переселяют из-за того, что у жильцов нет материальной возможности заплатить соответствующую госпошлину нотариусу.
Минстрой России также предложил включить программу расселения аварийного жилья в новый национальный проект «Жильё».
Министерство планирует к 2025 году потратить на эти цели 471 миллиард рублей. Также ставится задача расселить столько же аварийного жилья, сколько его было ликвидировано с 2014 по 2018 год — 11,2 миллиона кв. м.
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