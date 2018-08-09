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В Греции начали расти цены на квартиры
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В Греции начали расти цены на квартиры 

Prian.ru 18 минут назад
Фото: Prian.ru
Согласно отчету Центробанка Греции, во втором квартале 2018 года средние цены на новые апартаменты (до пяти лет) увеличились в годовом исчислении на 0,9%, а на «старые» (более пяти лет) — на 0,7%. За весь 2017 год эти показатели уменьшились на 0,8% и 1,2%, соответственно. Что касается территориальных различий, то во втором квартале 2018-го цены на квартиры подросли в годовом исчислении на 1,2% в Афинах, на 0,2% — в Салониках, на 0,6% — в других городах и на 0,3% — в других регионах Греции. В целом в городах страны годовой рост составил 1%. Напомним, что по изначальным данным Центробанка Греции, в первом квартале 2018-го средняя стоимость квартир в стране снизилась на 0,2% в годовом исчислении.
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