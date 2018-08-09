СПЧ проведет спецзаседание по повышению доступности жилья

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 14 августа проведет специальное заседание по теме «Повышение доступности жилья для россиян», — говорится в сообщении.

Отмечено, что в последние несколько лет СПЧ высказывал рекомендации по проблемам развития фонда доступного наемного жилья, прежде всего, для социально незащищенных категорий граждан, заявлял о незаконности практики массового снятия очередников в Москве с жилищного учета, уделял внимание механизмам расселения бывших ведомственных общежитий. Однако эти проблемы остаются нерешенными, указывают правозащитники.

"С учетом состоявшихся в январе-мае 2018 года четырех межведомственных совещаний рабочей группы СПЧ — Минстроя России по реализации права граждан на доступное жилье подготовлены предложения по формированию в России фонда доступного жилья и обеспечению реализации жилищных прав очередников, инвалидов, многодетных семей, лиц из числа детей-сирот и жителей бывших ведомственных общежитий", — говорится в сообщении совета.

С начала года в президентском СПЧ состоялось несколько рабочих совещаний с представителями различных госорганов — обсуждались проблемы жилья для очередников и жителей бывших общежитий, а также вопросы формирования фонда доступного жилья и проблемы обеспечения жильем многодетных семей, инвалидов и сирот. Глава СПЧ Михаил Федотов по итогам первого такого межведомственного совещания по «жилищному вопросу» сообщил, что совет и профильный комитет Госдумы договорились совместно подготовить необходимые законопроекты, которые бы помогли улучшить ситуацию с очередниками жилья.