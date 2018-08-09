Застройщик частного промпарка в Новосибирске откроет площадку весной 2019 года

НОВОСИБИРСК, 9 августа. / ТАСС /. Застройщик новосибирского микрорайона «Стрижи» планирует частично открыть для работы частную промышленно-логистическую площадку весной следующего года. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске рассказал представитель застройщика, председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков

"На сегодняшний день туда подведены все необходимые коммуникации, построен, и [в ближайшее время] буден введен в эксплуатацию большой асфальтобетонный завод и вся инфраструктура, которая ему сопутствует. Подписан договор франшизы с "Газпром нефтью" о строительстве большого заправочного терминала. Мы площадку разделили на две части — на одной будем развивать производство, на другой — дорожный сервис. На следующий год с весны эта площадка заживет полноценной жизнью", — уточнил он.

Объемы вложений в строительство асфальтобетонного завода генеральный директор группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский оценил в 100 млн рублей, строительство автозаправочного комплекса вместе с сопутствующими сервисами — в 120-130 млн рублей. По его словам, для полного завершения проекта требуется не менее 5 млрд рублей и около трех лет.

"Общие деньги, необходимые для этого проекта до кризиса, составляли 100 млн долларов, что было 3 млрд рублей, после кризиса в рублях чуть больше. Из-за этого придется осваивать площадку постепенно. Объем необходимых инвестиций оценивается в общем для завершения площадки в 5-6 млрд рублей. Сроки — в идеале три года, максимум — пять лет", — пояснил Белокобыльский.

Ранее сообщалось, что застройщик новосибирского микрорайона «Стрижи» планировал к началу 2017 года организовать промышленно-логистическую площадку для среднего бизнеса, чтобы обеспечить жителей микрорайона работой. Для ее организации группа компаний «Стрижи» приобрела участок площадью 20 га недалеко от микрорайона. Позже проект создания парка был временно приостановлен, в том числе из-за нехватки финансовых ресурсов.