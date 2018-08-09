Амстердам признан лучшим городом Европы для инвестиций в недвижимость

Как пишет DutchNews.nl, помимо Амстердама в ТОП-10 этого рейтинга вошли такие города Нидерландов, как Гаага, Утрехт и Роттердам. Утрехт занял третье место с показателем доходности 14,2% годовых, Гаага — шестое место (12,3% годовых), а Роттердам — десятую строчку (11,2% годовых). В среднем доходность от инвестиций в недвижимость на территории Еврозоны в 2017 году составила 9,3% годовых. Это на 1,4% выше, чем годом ранее. В ТОП-10 рейтинга Sweco вошли также Мюнхен, Барселона, Мадрид, Лион, Берлин и Порту. «В Нидерландах инвесторы предпочитают вкладывать средства в объекты логистики, офисы и жилье, — рассказывает представитель Sweco Лоренс-Ян Портье. — Но темпы строительства не поспевают за спросом, поэтому недвижимость остается относительно безопасным инвестиционным активом для коммерческих организаций. А цены растут все выше благодаря дефициту объектов на рынке».

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