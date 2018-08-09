Более 70 специалистов Подмосковья получат субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» до конца августа

Более 70 молодых специалистов в области оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье получат льготные субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» до конца августа 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«До конца месяца планируется вручение свидетельств о праве на получение жилищной субсидии 71 молодому уникальному специалисту в области оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма средств, предоставленных бюджетом Московской области на указанные цели, составляет более 90 млн руб.», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев

Как пояснили в пресс-службе, в Московской области продолжается предоставление жилищных субсидий участникам подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 гг. Предоставленные средства будут использованы участниками как пятидесятипроцентный первоначальный взнос при покупке жилья. Оставшиеся пятьдесят процентов от расчетной стоимости жилья оплачиваются за счет средств областного бюджета в течение всего срока кредитования (10 лет) в виде ежемесячной компенсации.

«С начала реализации данной подпрограммы, с 2016 г., и по настоящее время возможность улучшить свои жилищные условия получили 165 молодых ученых и молодых уникальных специалистов», — рассказали в пресс-службе.

Р. Тагиев добавил, что всего в 2018 г. планируется предоставить государственную поддержку в виде жилищной субсидии 142 молодым ученым и молодым уникальным специалистам.