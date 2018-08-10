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16 центральных стадионов реконструируют в Подмосковье
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16 центральных стадионов реконструируют в Подмосковье 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
16 центральных стадионов реконструируют по программе «Спорт Подмосковья» в течение пяти лет, сообщил представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 10 августа.
«В рамках стратегического планирования на пять лет разработан дополнительный план мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры Московской области, а также (…) планируется осуществить устройство 40 мини-стадионов, провести капитальный ремонт 34 мини-стадионов и продолжить программу реконструкции центральных стадионов», — сказал представитель пресс-службы.
7 августа министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков заявил, что спортивные объекты, построенные в области к чемпионату мира по футболу, модернизируют в спортивные центры для детей и взрослых.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал обеспечить развитие детского спорта в регионе, в том числе за счет созданной для мундиаля инфраструктуры. Он неоднократно отмечал, что здоровый образ жизни должен быть доступен для каждого жителя.
В последние несколько лет в Московской области модернизируются уличные спортивные площадки, строится новые. В прошлом году были отремонтированы более 50 спортплощадок. Работы финансируются из регионального бюджета.
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