16 центральных стадионов реконструируют в Подмосковье

16 центральных стадионов реконструируют по программе «Спорт Подмосковья» в течение пяти лет, сообщил представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 10 августа.

«В рамках стратегического планирования на пять лет разработан дополнительный план мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры Московской области, а также (…) планируется осуществить устройство 40 мини-стадионов, провести капитальный ремонт 34 мини-стадионов и продолжить программу реконструкции центральных стадионов», — сказал представитель пресс-службы.

7 августа министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков заявил, что спортивные объекты, построенные в области к чемпионату мира по футболу, модернизируют в спортивные центры для детей и взрослых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал обеспечить развитие детского спорта в регионе, в том числе за счет созданной для мундиаля инфраструктуры. Он неоднократно отмечал, что здоровый образ жизни должен быть доступен для каждого жителя.

В последние несколько лет в Московской области модернизируются уличные спортивные площадки, строится новые. В прошлом году были отремонтированы более 50 спортплощадок. Работы финансируются из регионального бюджета.