Медведев предоставил «фабрике проектного финансирования» госгарантии на 294 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о предоставлении «фабрике проектного финансирования» государственной гарантии на сумму 294 млрд рублей, срок действия гарантии — по 31 декабря 2040 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Подписанным распоряжением принято решение о предоставлении обществу в 2018 году государственной гарантии на сумму 294 млрд рублей сроком действия по 31 декабря 2040 года в обеспечение исполнения до 100% обязательств принципала», — говорится в справке к документу.

Отмечается, что благодаря государственной гарантии «фабрика проектного финансирования» предоставит заёмщикам средства по договорам синдицированного кредита на реализацию инвестиционных проектов.

«Объём предоставляемых заёмщиком средств будет составлять не более 40% суммы кредита. Остальные средства на реализацию проектов будут внебюджетными», — пояснили в пресс-службе правительства.