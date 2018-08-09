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Медведев предоставил «фабрике проектного финансирования» госгарантии на 294 млрд рублей
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Медведев предоставил «фабрике проектного финансирования» госгарантии на 294 млрд рублей 

Rambler News Service 19 минут назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о предоставлении «фабрике проектного финансирования» государственной гарантии на сумму 294 млрд рублей, срок действия гарантии — по 31 декабря 2040 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Подписанным распоряжением принято решение о предоставлении обществу в 2018 году государственной гарантии на сумму 294 млрд рублей сроком действия по 31 декабря 2040 года в обеспечение исполнения до 100% обязательств принципала», — говорится в справке к документу.
Отмечается, что благодаря государственной гарантии «фабрика проектного финансирования» предоставит заёмщикам средства по договорам синдицированного кредита на реализацию инвестиционных проектов.
«Объём предоставляемых заёмщиком средств будет составлять не более 40% суммы кредита. Остальные средства на реализацию проектов будут внебюджетными», — пояснили в пресс-службе правительства.
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