Льготная ипотека со ставкой 6% стартует в Ростовской области с 2019 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. / ТАСС /. Проект льготного ипотечного кредитования со ставкой 6% стартует в Ростовской области с начала 2019 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу губернатор региона Василий Голубев.

"С начала 2019 года процентная ставка по новым ипотечным кредитам составит не более 6% годовых на весь срок кредитования, что послужит дополнительным стимулом для динамичного развития отрасли домостроения, а также для жителей региона", — заявил он. По словам Голубева, за последние пять лет объем работ, выполненных строительными организациями региона, превысил 760 млрд рублей. Было построено и введено свыше 11 млн кв. м жилья. В прошлом году в эксплуатацию сдано свыше 2,3 млн кв. м, что соответствует девятому месту в России.

Губернатор также напомнил, что Ростовская область вошла в пятерку субъектов РФ, где ввод жилья в I полугодии 2018 года уже превысил 1 млн квю м. Кроме Ростовской области в этот список вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край и Татарстан.