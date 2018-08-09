Что нам стоит дом построить: в Башкирии возводят 500 многоэтажек

Жилищный вопрос, пожалуй, один из самых острых в Башкирии, сегодня, 9 августа, Глава республики заверил жителей Башкирии, что скоро многоэтажек станет гораздо больше и возможность решить проблемы с квартирами станет больше.

Многоэтажек станет больше

По словам руководителя региона, сейчас строится около 500 многоэтажных домов общей площадью 2,5 млн кв. м. и возводится более 55 тысяч индивидуальных жилых домов, общая площадь которых превышает 5 млн кв. м.

— Строительная отрасль на ходу, — подчеркнул руководитель республики. — В прошлом году республике удалось обеспечить выполнение плана по строительству жилья — сдано около 2,5 млн кв. м. Это весомый вклад в общероссийскую копилку. Хочу сказать, что примерно на таком же уровне мы будем идти дальше.

По данным Башстата, в первом полугодии 2018 года введено в действие 10,5 тысячи квартир общей площадью 870,1 тысячи кв. м — это второй показатель в Приволжском Федеральном округе. На каждую тысячу человек населения построено 214 кв. м жилья.