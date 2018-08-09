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Что нам стоит дом построить: в Башкирии возводят 500 многоэтажек
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Что нам стоит дом построить: в Башкирии возводят 500 многоэтажек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Жилищный вопрос, пожалуй, один из самых острых в Башкирии, сегодня, 9 августа, Глава республики заверил жителей Башкирии, что скоро многоэтажек станет гораздо больше и возможность решить проблемы с квартирами станет больше.
Многоэтажек станет больше
По словам руководителя региона, сейчас строится около 500 многоэтажных домов общей площадью 2,5 млн кв. м. и возводится более 55 тысяч индивидуальных жилых домов, общая площадь которых превышает 5 млн кв. м.
— Строительная отрасль на ходу, — подчеркнул руководитель республики. — В прошлом году республике удалось обеспечить выполнение плана по строительству жилья — сдано около 2,5 млн кв. м. Это весомый вклад в общероссийскую копилку. Хочу сказать, что примерно на таком же уровне мы будем идти дальше.
По данным Башстата, в первом полугодии 2018 года введено в действие 10,5 тысячи квартир общей площадью 870,1 тысячи кв. м — это второй показатель в Приволжском Федеральном округе. На каждую тысячу человек населения построено 214 кв. м жилья.
В Государственной думе РФ рассказали, в каких регионах планируют произвести реновацию жилфонда. Речь идет об обновлении облика регионов, то есть строительстве новых домов и сносе старых.
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