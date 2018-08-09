«У меня нет позитива». Челябинские застройщики дали долгосрочный прогноз стоимости жилья

В Челябинске завершился трехдневный форум-выставка «Строительство-2018». На его площадке прошли круглые столы и презентации. Сегодня день был посвящен теме участия застройщиков в проектах к саммитам ШОС БРИКС , которые должны пройти на Южном Урале в 2020 году. По оценкам экспертов, подготовка к крупному международному мероприятию станет хорошим толчком для развития города в целом и строительной отрасли в частности. В мегаполисе и его окраинах появятся новые гостиницы и целые элитные поселки с инфраструктурой «под ключ». Эксперты обсудили и перспективы изменения спроса, а также цен на недвижимость.

«Тенденция последних лет такова, что спрос несколько ниже, чем предложение на рынке. И эта тенденция увеличивается. Особенно до 1 июля 2018 года в связи с тем что планировалось внесение изменений в 214-ый федеральный закон, все девелоперы максимально приложили усилия, чтобы получить разрешение на строительство на все те земельные участки, которые были на праве владения под строительство. Поэтому тенденция ближайших трех лет — этот рынок будет избыточен, — считает гендиректор ЮУ КЖСИ Наталья Салеева. — Цены на жилье в лучшем случае не будут снижаться. Вообще я думаю, что будет тенденция к снижению, потому что любой инвестор, вложив свои средства в строительство и получив разрешение на строительство с ограниченным сроком, захочет это построить и продать».

По мнению эксперта, рост спроса и цен на жилье произойдет лет через пять, когда придет новое поколение застройщиков, «потому что не каждый застройщик справится с той проблемой, которая связана с изменением 214 ФЗ». Напомним, российский рынок уходит от практики привлечения средств участников долевого строительства. Деньги на возведение домов будут либо из собственных источников, либо в виде банковских кредитов. Кроме того, по одному разрешению можно будет построить только один объект. Это сделано для защиты клиентов от недобросовестных действий застройщиков и предотвращения появления новых обманутых дольщиков. «Можно сказать, что у застройщиков отобрали все возможности, это моя оценка, у меня нет позитива», — заключает Салеева.

«С Натальей Борисовной я отчасти согласен, но хочется внести свою ремарку, — продолжил начальник отдела реализации отдела недвижимости и маркетинга ООО «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин. — Цена на рынке сейчас такая потому, что не хватает наличности. С подрядами мы зачастую рассчитываемся квадратными метрами. Подрядчики часто делают дисконт и продают эти квартиры. Но от этого, по мере того как проблемы с дольщиками будут решаться, все застройщики будут уходить. Никому не нужно будет отдавать квадратные метры, чтобы держать одну планку в ценах. Я думаю, что к концу 2019 года все к этому будут приходить». Наталья Салеева подчеркнула, что, когда сформируется достаточный спрос, застройщики будут продавать свои квартиры сами.

Наиболее высокий спрос архитектор Сергей Якобюк отметил в жилых комплексах Ньютон, Лесной остров и других с насколько возможно комплексной застройкой.

В комитете по архитектуре и градостроительству Челябинска отметили, что спрос на жилье вырастет, когда соотношение качества и комфортности будет наиболее оптимальным. Так, дома должны сдаваться с максимально развитой инфраструктурой. Первым примером качественной застройки должны стать как раз возводимые сегодня «президентские» поселки, которые формируются к саммитам ШОС и БРИКС в Теремах, Белом хуторе и на берегу озера Смолино.

Фото: pxhere.com.