Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась на 5 копеек

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 июля по 5 августа 2018 года снизилась на 5 копеек и на конец отчетного периода составила 43,27 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период не изменилась и составила 44,46 руб. за литр, сообщил Росстат

В целом с начала года бензин подорожал на 9,1%, дизель — на 9,9%.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 27 центрах субъектов России. Более всего цены на него снизились в Кирове, Элисте, Орле, Волгограде и Брянске — на 1-1,2%.

В Кургане, Чите, Хабаровске и Владимире отмечалось увеличение цен на бензин на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились.