Ещё
Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась на 5 копеек
Далее:
Читайте также:
Ещё
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.84
$
66.24
76.30
76.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.40
–0.37 Золото
1215.36
+0.06 РТС
1090.35
+0.42
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0050
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась на 5 копеек 

Rambler News Service 30 минут назад
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 июля по 5 августа 2018 года снизилась на 5 копеек и на конец отчетного периода составила 43,27 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период не изменилась и составила 44,46 руб. за литр, сообщил Росстат.
В целом с начала года бензин подорожал на 9,1%, дизель — на 9,9%.
За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 27 центрах субъектов России. Более всего цены на него снизились в Кирове, Элисте, Орле, Волгограде и Брянске — на 1-1,2%.
В Кургане, Чите, Хабаровске и Владимире отмечалось увеличение цен на бензин на 0,1%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились.
Rambler News Service: последние новости
Продажи апартаментов в «Москва – Сити» выросли на 37% за год В Москве до конца года начнется строительство 110 домов по программе реновации Программа рефинансирования ипотеки дольщиков Urban Group начнет работу 6 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты266
Америка потопила рубль433
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США606
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
08:06
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение