Стоимость жилья в Великобритании стремительно растет. В отличие от продаж

Между тем, инфляция достигла самого высокого значения с ноября 2017 года — 1,8%, несмотря на замедление продаж во многих регионах страны. Управляющий директор Halifax Рассел Гэлли сказал, что несмотря на недавнее незначительное повышение одобрений по ипотекам, активность на рынке кредитов вряд ли вырастет в текущем году. Продажи жилья упали за год на 3%, хотя в сравнении с прошлым кварталом показатель не изменился, сообщает Mail Online.

Главный аналитик агентства по недвижимости Yopa Майк Скотт сказал, что цены растут, так как фундаментальные экономические показатели, лежащие в основе рынка жилья, остаются сильными: высокий уровень занятости, средняя заработная плата повышается быстрее инфляции, процентные ставки по ипотеки остаются низкими. Недавнее повышение базовой ставки Банком Англии уже в значительной степени отразилось на процентах по кредитам, но вряд ли существенно ослабит рынок, по мнению специалиста.

Агент по недвижимости в Северном Лондоне и бывший председатель Rics Residential Джереми Лиф также сказал, что скачок цен в июле был в основном из-за нехватки предложения на рынке и сохраняющихся низких ставок по ипотеке. Хотя еще в июне 2018 года темпы роста были довольно слабыми — всего 2% за год.

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