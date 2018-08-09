Застройщиков обяжут информировать о классе энергоэффективности жилья: комментарий эксперта 

Проект соответствующего федерального закона, разработанный Минэкономики по распоряжению Правительства РФ от 19.04.2018 №703-р, на днях опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Фото: www.nar.ru Согласно законопроекту, общественное обсуждение которого продлится до 30 августа, рекламодатели и собственники объектов жилой недвижимости будут обязаны информировать потребителей об оснащении домов приборами учета энергии, классе энергоэффективности, потенциальной экономии при оплате коммунальных услуг, а также о планируемых сроках проведения капитального ремонта. Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство РФ о рекламе, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. При этом для обеспечения доступа к информации, которой могут не владеть лица, оказывающие консультационные услуги, законопроектом предусмотрено ее предоставление в соответствии с данными, содержащимися в ГИС ЖКХ. Фото: www.energeo.by «Принятие законопроекта будет способствовать стимулированию потребителей к выбору жилых помещений, обладающих повышенными характеристиками их энергетической эффективности и оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Фото: www.mgsu.ru По просьбе портала ЕРЗ документ прокомментировал специалист в вопросах энергоэффективности зданий и сооружений, директор Института инженерно-экологического строительства и механизации ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ», к.т.н. Кирилл ЛУШИН (на фото). «Можно только приветствовать инициативу Минэкономразвития, — отметил эксперт. — В прошедшие несколько лет мы пережили своеобразный бум жилищного и коммерческого строительства в ряде экономически успешных регионов. И это привело на рынок новые квадратные метры недвижимости с актуальными планировками, оригинальными фасадами, с современным подходом к окружающему здание пространству. Но вот сказать о том, что этот опыт вывел нас на новый уровень технического оснащения зданий, увы, пока невозможно. Объекты до сих пор сдаются, будучи оборудованными в основном традиционными системами, на основе традиционных решений — то есть тем, без чего согласно нормам, ни строить, ни жить нельзя. А потребитель иного и не ждет, ведь для него цена не зависит от наличия в здании инновационного оборудования и систем. Недвижимость приобретается, что называется, на вес. Есть средняя стоимость квадратного метра для конкретного района — вот по такой цене все и будет куплено. Не происходит необходимой диверсификации объектов по их качеству. А вот когда в пределах одного района потребитель сможет легко сравнивать объекты по простым критериям, оценивающим, прежде всего, его техническое совершенство, рынок недвижимости станет сложнее, интереснее, гибче, будет удовлетворять более широкому набору критериев выбора. Одновременно с этим у инвестора появится дополнительный стимул развивать проект, не обходясь при этом минимально допустимым набором технологий, а делать хотя бы полшага вперед, искать для себя дополнительные конкурентные преимущества», — резюмировал специалист. Фото: www.gidroguru.com