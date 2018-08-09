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В Псковской области к 2024 году планируется построить 1,8 млн кв. м жилья
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В Псковской области к 2024 году планируется построить 1,8 млн кв. м жилья 

ТАСС 1 час назад
ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 1,8 млн квадратных метров нового жилья будет введено в эксплуатацию в Псковской области к 2024 году. В регионе ведется строительство 51 многоквартирного дома общей площадью 256 тыс. кв. метров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.
"В Псковской области реализуется 8 проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства. В целом, до 2024 года в регионе планируется ввести порядка 1 млн 800 тыс. квадратных метров жилья", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В строительной отрасли региона работает 1,6 тыс. организаций, в которых трудятся почти 7 тыс. специалистов. Строительный комплекс обеспечивает 7% валового регионального продукта.
"В Псковской области объем ввода жилья в этом году запланирован на уровне 245 тыс. кв. метров. За полгода в регионе уже построено 632 дома общей площадью порядка 100 тыс. кв. метров", — цитирует пресс-служба слова председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова.
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