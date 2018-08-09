В Башкирии недвижимость должников выставят на торги

В Башкирии квартиры и дома должников выставили на торги. Как сообщает региональная служба судебных приставов, аукцион состоится 14 августа в Уфе. Участие в нем могут принять все желающие.

На аукционе представят следующие лоты:

— Жилой дом, площадью 72,6 кв. м, земельный участок, площадью 1492 кв. м, адрес — РБ, Бижбулякский район, село Бижбуляк, улица Пушкина, 37. Начальная цена: 914 тысяч рублей. Сумма задатка: 45,7 тысяч рублей;

— Жилой дом, площадью 55,2 кв. м, земельный участок, площадью 515 кв. м, адрес — РБ, Белебей, улица Пивоваренная, 108. Начальная цена: 718 тысяч рублей. Сумма задатка: 35,9 тысяч рублей;

— Жилой дом, площадью 200,6 кв. м, земельный участок, площадью 935 кв. м, адрес — РБ, Белебей, улица Четвертая, 22. Начальная цена: 3 442 500 рублей. Сумма задатка: 172 125 рублей;

— Жилой дом, площадью 48,2 кв. м, земельный участок, площадью 1098 кв. м, адрес — РБ, Давлеканово, улица Титова, 2/1. Начальная цена: 1,3 млн рублей. Сумма задатка: 63,5 тысяч рублей;

— Квартира, площадью 19,5 кв. м, адрес — РБ, Белебеевский район, Приютово, улица 50 лет ВЛКСМ, 5 А. Начальная цена: 460 тысяч рублей. Сумма задатка: 23 тысяч рублей;

— Квартира, площадью 40,4 кв. м, адрес — РБ, Белебей, улица им. В. И. Ленина, 32. Начальная цена: 895 тысяч рублей. Сумма задатка: 44,7 тысяч рублей;

— Квартира, площадью 43,9 кв. м, адрес — РБ, Белебей, улица Войкова, 109, Начальная цена: 848,5 тысяч рублей. Сумма задатка: 42,4 тысяч рублей;

— Комната, площадью 17 кв. м, адрес — РБ, Белебей, улица Интернациональная, 81. Начальная цена: 323 тысяч рублей. Сумма задатка: 16,2 тысяч рублей.

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