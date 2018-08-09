ЮФО получил субсидии на топливо для аграриев

Правительство России выделило Волгоградской области 186,4 млн руб. на компенсацию части затрат местным аграриям, пострадавшим от активного роста цен на дизельное топливо в период посевной кампании этого года. Это примерно 20% от реальных дополнительных затрат, считают отраслевые эксперты.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым из резервного фонда правительства выделяется 5 млрд руб. на субсидии регионам, готовым софинансировать компенсацию расходов сельхозпроизводителей на приобретение резко подорожавшего дизельного топлива. Средства распределены между 79 субъектами, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Выделенные Волгоградской области средства достаточно существенные, хотя соседям по ЮФО Ростовской области и Краснодарскому краю дали больше — 311,9 и 219,3 млн рублей соответственно. Калмыкия получит 24 млн рублей, а Астраханская область всего 2,6 млн Правительственное финансирование подразумевает обязательное софинансирование регионального бюджета в размере, не менее, чем 24%. Получается, например, что Волгоградская область должна выделить как минимум 58,9 млн рублей. Сообщений об этом, как и о механизме распределения субсидий, региональные власти пока не делали.