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ВТБ в августе получил 22,25% в НКХП
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ВТБ в августе получил 22,25% в НКХП 

Прайм 21 минуту назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. ВТБ в августе получил 22,25% акций Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), следует из отчета группы по МСФО.
"В августе 2018 года в ходе урегулирования кредита группа получила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов", — говорится в отчете.
НКХП в июле привлек кредит в ВТБ на 2,8 миллиарда рублей. Тогда отмечалось, что привлекаемые средства пойдут на приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, строительство и реконструкцию недвижимости в рамках существующих программ развития комбината. В 2016 году НКХП уже привлекал кредит от банка на 2,2 миллиарда рублей.
НКХП — один из крупнейших зерновых терминалов в России, его нынешние мощности позволяют перегружать 3,5 миллиона тонн зерновых в год. Контролирующий акционер комбината — Объединенная зерновая компания (ОЗК, 50% минус одна акция принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, остальное — у государства), которая владеет 51% акций НКХП. Через компанию Ivianto Services Магомедов владеет 18,49% предприятия.
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