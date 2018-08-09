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ВЭБ передаст Сбербанку право требования по кредиту аэропорта Шереметьево
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ВЭБ передаст Сбербанку право требования по кредиту аэропорта Шереметьево 

ТАСС 14 минут назад
ГОРКИ, 9 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк передаст Сбербанку право требования по кредиту на строительство терминала в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил по итогам заседания наблюдательного совета ВЭБ глава института развития Игорь Шувалов.
"Мы также сегодня обсуждали вопросы переуступки прав требований по кредиту, который когда-то предоставлялся аэропорту Шереметьево, когда был высокий риск, и этот риск взял на себя Внешэкономбанк. Теперь терминал D работает, это теперь действующий хороший объект, им заинтересовался Сбербанк и хочет приобрести этот кредит у Внешэкономбанка. Мы считаем, что в данном случае ВЭБ свою роль как институт развития выполнил в полном объеме, хотя нам жалко, что мы теряем процентный доход от хорошего клиента, но тем не менее мы должны выйти из этого проекта и направить средства уже для другого проекта, который нужно поддержать за счет института развития", — сказал Шувалов.
Речь идет о кредите общей суммой $1,1 млрд (из которых $947 млн предоставил ВЭБ). Он был выдан в 2003 году на строительство терминала D компании «Терминал», присоединенной к «Международному аэропорту Шереметьево» в апреле 2012 года.
Шувалов также сообщил, что следующее заседание набсовета ВЭБ состоится через несколько недель.
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