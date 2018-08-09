Средняя этажность в июле выросла до 16,5 этажей (графики) 

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года средняя этажность строящихся многоквартирных домов прибавила 0,2 этажа, а доля высотного строительства выросла c 15,8% до 16,3%. Доли жилья по сегментам этажности изменились незначительно. Исключение составляет жилье в 9—12 этажей, доля которого продолжила снижение до 19,2% (в июне было 19,8%, а в мае — 20,0%). При этом значительно выросла доля высотного жилья (25 и более этажей) — до 16,3% (после 5,8% в июне и 15,6% в мае). Рост средней этажности и повышение доли высотного строительства обусловлены выводом в строительство значительного объема жилья (почти 7 млн м²). При это средняя этажность только что выведенного в строительство жилья составляет 18,5 этажа, и это значительно превышает среднюю этажность остального жилья в стройке (16,3 этажа). Так средняя этажность новых проектов ГК ПИК (а это шестая часть июльского прироста), составляет 24,3 этажа против 22 этажей в их же «старых» проектов. У MR Group средняя этажность выведенных в строительство домов — 40,9 этажа. Группа ЦДС в июле предложила новостройки со средней этажностью 21,2 этажа. Среди субъектов РФ самые высокие дома строятся в Москве (22,0 этажа), Приморском крае (21,4 этажа) и Рязанской области (20,1 этажа). Самая низкая средняя этажность строительства — в Камчатском крае (всего 3,0 этажа). У строящихся объектов, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, средняя этажность составляет 18,5 этажа.