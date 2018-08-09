Ещё
Средняя этажность в июле выросла до 16,5 этажей (графики)
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.34
+0.14 Золото
1213.23
–0.07 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1551
–0.0092
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Средняя этажность в июле выросла до 16,5 этажей (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года средняя этажность строящихся многоквартирных домов прибавила 0,2 этажа, а доля высотного строительства выросла c 15,8% до 16,3%. Доли жилья по сегментам этажности изменились незначительно. Исключение составляет жилье в 9—12 этажей, доля которого продолжила снижение до 19,2% (в июне было 19,8%, а в мае — 20,0%). При этом значительно выросла доля высотного жилья (25 и более этажей) — до 16,3% (после 5,8% в июне и 15,6% в мае). Рост средней этажности и повышение доли высотного строительства обусловлены выводом в строительство значительного объема жилья (почти 7 млн м²). При это средняя этажность только что выведенного в строительство жилья составляет 18,5 этажа, и это значительно превышает среднюю этажность остального жилья в стройке (16,3 этажа). Так средняя этажность новых проектов ГК ПИК (а это шестая часть июльского прироста), составляет 24,3 этажа против 22 этажей в их же «старых» проектов. У MR Group средняя этажность выведенных в строительство домов — 40,9 этажа. Группа ЦДС в июле предложила новостройки со средней этажностью 21,2 этажа. Среди субъектов РФ самые высокие дома строятся в Москве (22,0 этажа), Приморском крае (21,4 этажа) и Рязанской области (20,1 этажа). Самая низкая средняя этажность строительства — в Камчатском крае (всего 3,0 этажа). У строящихся объектов, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, средняя этажность составляет 18,5 этажа.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Половина элитного жилья не поступает в открытую продажу: в этом сегменте и так наблюдается бум Владимир Якушев: Нацпроект «Жилье и городская среда» предстоит скоординировать с регионами и муниципалитетами Объем текущего строительства вырос до рекордных 125 млн кв. м (график)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса140
Из России начали быстрее выводить деньги120
В России вернулись к идее отказаться от доллара378
Россиян предостерегли от покупки валюты387
Силуанов успокоил россиян после падения рубля142
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение