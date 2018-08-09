В Сахалинской области в ближайшие три года развернется большая стройка

Селяне Молодежного рады новому Дому культуры, а на Курильских островах и в Аниве появились современные детсады. На очереди детская областная больница, расширение хирургического корпуса областной клинической больницы, новое здание скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, поликлиника в Хомутово.

В ближайшие три года строительной отрасли предстоит освоить более 25 миллиардов рублей. В городах и селах региона появятся 120 социально-культурных объектов, жилые дома, обновленная инженерная инфраструктура.

— В регионе развернуто более 90 строительных площадок. Треть из них — жилые дома. В стране началась вторая волна ликвидации ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года, — говорит и.о. министра областного минстроя Татьяна Стаценко.

За два года построено более 800 арендных квартир. Это вклад строителей в решение кадровых проблем специалистов бюджетной сферы. Стоимость аренды в таких домах вдвое ниже рыночной. А в ближайшем будущем в Южно-Сахалинске должен появиться большой современный концертный комплекс на 1300 мест с несколькими залами. Он будет построен на месте бывшего Дома офицеров, сейчас идет снос старого здания.

— Готовится площадка для выставочного комплекса. Как один из вариантов его размещения рассматривается улица Мира между Домом торговли и гостиницей «Пасифик Плаза», — продолжает и.о. министра. — Сюда же переедет художественная школа. В ноябре планируем объявить аукционы на эти новостройки.

По словам Стаценко, все объекты отвечают строгим нормам безопасности. В реализации программы по сейсмоусилению «социалки» область стала первопроходцем, инвестировав в безопасность объектов соцкультбыта и жилья более пяти миллиардов рублей. С прошлого года ведется сейсмоусиление школы Поронайска, жилого дома в Южно-Курильске. Новые школы, жилые дома сдаются по новым нормативам.

Область единственный в России регион, где выдаются целевые субсидии на жилье бюджетникам, молодым семьям, инвалидам. Сертификат покрывает до 60 процентов стоимости квадратного метра. Причем отбор кандидатов на получение сертификата идет и в областном центре, и в малых городах. Ведь если есть жилье, молодежь останется на островах. Так строители вносят свой вклад в решение еще одной важнейшей проблемы — демографической.

Островной регион первым в стране начал реализовывать практику строительства под ключ социально значимых объектов, когда подрядчик берет на себя полный комплекс работ от проектирования до благоустройства. Министерство наладило диалог бизнеса и власти. С апреля этого года все болевые точки обсуждаются на совместных совещаниях, неотложные проблемы решаются оперативно.

— Наши строители трудятся в очень сложных климатических условиях, чтобы качественно и в срок построить для нас и наших детей значимые объекты. В канун профессионального праздника хочется пожелать им здоровья, всех благ, профессионализма, любви и тепла в семьях. В нашем деле результат виден сразу и всем. Горжусь, что имею отношение к этой профессии, радует, что растет ее престиж и в наш строительный техникум среди абитуриентов конкурс, — резюмирует руководитель отрасли.