Суд назначил заседание по иску «Росгосстраха» к РГС-жизни на 1 октября

Арбитражный суд Москвы назначил заседание по иску «Росгосстраха» к РГС-жизни на 116 млрд рублей из-за использования товарного знака «Росгосстрах» и сокращения «РГС-Жизнь» на 1 октября, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Суд выносит определение о назначении судебного разбирательства на 1 октября», — сказала судья.

По словам представителя «Росгосстраха», его товарный знак был передан РГС-жизни за 15 тыс. рублей, что не соответствует рыночной стоимости. «Это причинение данным договором существенного вреда „Росгосстраху“, о чем знал или должен был знать ответчик по настоящему делу. Дело в том, что стоимость товарного знака „Росгосстрах“ … был практически за бесплатно передан компании „Росгосстрах жизнь“, а именно за 15 тыс. рублей… В то время, как рыночная цена пользования товарными знаками составляет в год не менее 2 млрд рублей, то есть в 28 тысяч раз больше, чем это платит „Росгосстрах жизнь“», — сказал он.

По его словам, «Росгосстрах» в результате сделки не только недополучает сопоставимую с рыночными ценами выгоду за использование его товарного знака, «но и фактически не может осуществлять собственную деятельность на том же самом рынке по страхованию жизни».

Представитель «Росгосстрах жизни» указала на то обстоятельство, что сделка была заключена в 2005 году, и «РГС жизнь» в то время считала данное соглашение «разумным, обоснованным и соответствующим обычной деятельности».