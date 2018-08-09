Правительство региона: мелким застройщикам придётся объединяться, чтобы остаться на рынке

Мелкие застройщики в Калининградской области вынуждены будут объединиться, чтобы продолжить работу на рынке. Об этом заявила министра регионального контроля Елена Серая в ходе круглого стола, состоявшегося в Музее мирового океана.

Ранее строительные холдинги преднамеренно разукрупнялись, чтобы уходить от налогов и проверок. Теперь в рамках нового законодательства, защищающего права дольщиков, ненадёжные и некомпетентные игроки вынуждены будут уйти. Мелкие участники рынка должны будут объединяться, чтобы удержаться на рынке, подчеркнула Серая.

“На одного и того же учредителя у нас в регионе бывает зарегистрировано до 25 компаний. Одно и то же лицо является и застройщиком, и подрядчиком, и дольщиком. По 70-100 квартир из дома компании продают собственным фирмам и аффилированным лицам. Сдают дом и ликвидируются, не дождавшись истечения гарантийного срока эксплуатации. Там начинают крошиться потолки, отслаиваться стены, но претензии уже озвучить некому”, — рассказала чиновница.

Серая сообщила также, что с 1 сентября 2018 года все застройщики обязаны перейти на работу со спецсчетами. Дольщики больше не будут платить им напрямую, все операции пойдут через аккредитованные банки. И застройщик сможет получить эти средства только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию.

“Таким образом, застройщик гарантированно продаст построенную квартиру. Этот же механизм защитит дольщиков и сделает отрасль жилищного строительства максимально прозрачной”, — считает министр.

Она добавила также, что новый закон оставит на рынке только профессионалов, которые ведут дела добросовестно. Ведомство готово всячески им помогать.

Ранее стало известно, что в России для чиновников ввели штрафы за нарушения при долевом строительстве. С 2020 года планируется запретить продавать неготовое жильё.