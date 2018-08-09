Ещё
«Чувак» вернулся на фондовый рынок Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.16
+0.06 Золото
1212.20
–0.05 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1555
–0.0087
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«Чувак» вернулся на фондовый рынок Турции 

News.ru 19 минут назад
Брокерская компания Yatirim Finansman вернулась на фондовый рынок Турции. Инвестора, который стоит за ней, никто не знает, поэтому его прозвали «Чуваком».
Yatirim приобрела на этой неделе акции различных компаний на $105 млн Это больше, чем какие-либо другие инвесторы на турецком рынке, сообщает Bloomberg. При этом размер ее сделок почти в три раза больше, чем у второго по объемам покупателя на рынке.
Ранее News.ru писал об обвале российского фондового рынка на фоне новостей о новых санкциях США.
News.ru: последние новости
Объекты Urban Group достроят до конца 2022 года ВТБ отказал «Сухому» в кредитной линии на 5 млрд рублей Бензин в России с начала года подорожал на 9,2%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар начинает бить по ценам в России171
Названы сроки финансового кризиса145
Из России начали быстрее выводить деньги271
Россиян предостерегли от покупки валюты400
В России вернулись к идее отказаться от доллара415
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение