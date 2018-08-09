«Чувак» вернулся на фондовый рынок Турции

Брокерская компания Yatirim Finansman вернулась на фондовый рынок Турции. Инвестора, который стоит за ней, никто не знает, поэтому его прозвали «Чуваком».

Yatirim приобрела на этой неделе акции различных компаний на $105 млн Это больше, чем какие-либо другие инвесторы на турецком рынке, сообщает Bloomberg . При этом размер ее сделок почти в три раза больше, чем у второго по объемам покупателя на рынке.

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