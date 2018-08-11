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Глава Кубани наградил краснодарских спортсменов
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Глава Кубани наградил краснодарских спортсменов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил государственные награды местным спортсменам. Об этом сообщили в пресс‐службе местной Администрации.
Глава Кубани поздравил их с профессиональным праздником — Днем физкультурника. Он вручил Благодарности Президента России и Министра спорта Российской Федерации четырем представителям Краснодарского края. Еще четырех местных жителей Кондратьев удостоил почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани». Также он вручил почетные грамоты администрации Краснодарского края и благодарности главы администрации региона. 12 спортсменов теперь носят звание «Заслуженный мастер спорта России».
«Спорт воспитывает и создает характер. Вы — гордость края и гордость страны. Это ваш праздник — тех, кто ведет активный образ жизни, по-настоящему любит спорт. Примите мои искренние поздравления», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Источник фото: Администрация Краснодарского края
Заместитель главы региона Николай Долуда напомнил о переходящем Кубке Минспорта России. Четвертый год подряд его получает Кубань за первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в стране.
В 2017 году на Кубани возвели 15 спортивных площадок и шесть физкультурных комплексов. Тогда физкультурой занимались около 2,5 миллиона человек. В 2018-м строители работают над 14 комплексами, расположенных в сельских территориях.
Спортсмены пожаловались губернатору на отсутствие базы для регби и центра скалолазания. Вениамин Кондратьев поручил обсудить этот вопрос.
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