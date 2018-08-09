Кумин: Мэр может своей волей решить самые острые проблемы с жильем

Вадим Валентинович, вы активно защищаете обманутых дольщиков. Можно узнать, от кого? Вы говорите, что виноват город. Но город в данной ситуации тоже пострадавшая сторона. Недобросовестные застройщики собрали у людей деньги, а квартир не дали. И правительство Москвы вот уже не первый год решает, как достроить брошенные объекты и все-таки обеспечить горожан жильем. 12 тысяч обманутых дольщиков в итоге квартиры все-таки получили за последние семь лет. Так в чем же виноват, по вашему, город?

Вадим Кумин : Может быть, 12 тысячам человек и помогли. Но у 100 тысяч горожан угроза остаться без крыши над головой по-прежнему висит. И в этом виноваты город и его власти. Кто в Москве распоряжается землей? Кто выдает все разрешения на строительство? Город. Тем самым он выдает застройщику допуск на долевое строительство. Выдав его, власть могла бы наладить контроль за застройкой на всех ее этапах, так как экспертиза проекта, его реализация тоже находится в ведении городских организаций. Но и этого не сделала. Что же в итоге получается? Застройщик украл деньги. А Москва говорит: мы тут ни при чем…Но ведь многие люди отдали на улучшение своих жилищных условий последние деньги. К тому же еще и назанимали в банках. И вот теперь квартира им не светит, а ипотеку и проценты выплачивать нужно… На мой взгляд, если городская власть недоглядела, она должна признать свою ошибку и честно сказать: да, виноваты. Ну а дальше — компенсировать потери людей. Вместо этого чиновники говорят: мы разработали «дорожную карту» для завершения строительства брошенных строек… Ну и что? Все равно никто ничего не делает.

Представьте себе, что 9 сентября вы выиграете выборы и станете мэром Москвы. И что вы сделаете для обманутых дольщиков?

Вадим Кумин: Немедленно создам фонд для решения их проблем. Цена вопроса — 50 миллиардов рублей. Имея бюджет почти в два триллиона, Москва вполне может потратить такую сумму на обеспечение пострадавших жильем. Это всего два процента. Тем более что эти деньги нужны не одновременно, их можно выделять по 15-20 миллиардов рублей в год. Создать управляющую компанию со стопроцентным участием города и поручить ей достроить дома в течение трех лет. Еще раз подчеркиваю: никаких коммерсантов там быть не должно. А городские власти уверяют нас, что они опять ищут новых инвесторов. Зачем?

"Цена вопроса" помощи обманутым дольщикам — 50 миллиардов рублей

А проблемы москвичей, взявших до кризиса 2014 года валютную ипотеку и вынужденных сейчас отдавать суммы во много раз большие, Москва должна тоже решать из своего бюджета?

Вадим Кумин: Нет, эта проблема отличается от ситуации с обманутыми дольщиками. Я занимался ею, еще когда в Госдуме мы готовили закон о помощи валютным ипотечникам и поняли, что тема очень сложная. Тут город ни при чем. Помогать надо людям, которые сами не справятся с этой сложной ситуацией. Таких, кстати, немного. Например, мать одиночка с двумя-тремя детьми взяла валютную ипотеку и не в силах ее платить. Ей и другим таким людям могут помочь специально созданные федеральные программы. Они есть, но пока в очень маленьких размерах и охватывают гораздо меньше людей, чем нуждающихся. Тем, кто брал валютную ипотеку и инвестировал строительство, фактически занимаясь предпринимательством, никто ничего не должен. Они шли на риск и пострадали. В любом бизнесе это бывает.

В ходе своей предвыборной кампании вы еще поднимаете тему общежитий в столице…

Вадим Кумин: Это не я поднимаю, а избиратели, которые приходят на встречи со мной. Представьте себе. Приехал человек на работу в Москву. Получил место в общежитии. Живет, семья появилась, дети пошли… И вдруг начинается кутерьма: ему сообщают, что общежитие теперь принадлежит какой-то фирме, у нее свои виды на него. Начинают людей выживать, отключать у них свет, газ… Не ставят в паспорт штамп о регистрации, из-за чего он не может устроить ребенка ни в садик, ни в школу, ни в поликлинику…Таких в Москве 35 тысяч человек, по сути мертвых душ, ни на что не имеющих в Москве прав. Разве это нормально? Я считаю, что было бы справедливо включить все общежития в программу реновации. Забрать у коммерсантов, скупивших их, землю. Людей расселить в новые квартиры, а общежития снести — они все аварийные, живут там в нечеловеческих условиях. Согласитесь, будет странно, когда из вполне нормальной пятиэтажки, попавшей в программу реновации, жители переедут в новостройку, а эти хибары останутся стоять. То, что многие общежития находятся в федеральной собственности, препятствием не станет. Федеральные власти охотно передадут эту собственность городу, они за нее не держатся.

Проблемы жилья в целом в Москве вы ставите на какое место в своей предвыборной программе?

Вадим Кумин: Жилье, градостроительная политика в целом — один из четырех центральных вопросов, волнующих москвичей, включая здравоохранение, транспортную ситуацию и пенсионную реформу. Кто бы не стал мэром Москвы, заниматься ими все равно придется.

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